Canopy Growth wächst weiter in die Höhe.

Wie schon November 2016 vom Boss des Corona-Bier brauenden Konzerns vorausgesagt, lässt sich die Legalisierung von Cannabis nicht länger aufhalten und neue Geschäftsmodelle werden seitens der Alkohollobby gezwungenermaßen ausprobiert werden müssen. Wie recht Rob Sands mit seiner Aussage hatte, zeigt sich nun knapp zwei Jahre später. Constellation Brands braut bald mit Cannabis.

Nachdem der Corona- und Modelo-Bier herstellende Konzern Constellation bereits im Oktober letzten Jahres mit 245 Millionen Dollar in den kanadischen Grasproduzenten Canopy Growth investierte, hat man nun einen weiteren Schub amerikanische Währung in das bald schon dort legal werdende Geschäftsfeld eingebracht. Mit der Zahlung einer Summe in der Höhe von ganzen vier Milliarden Dollar krallte sich Constellation jetzt 38 Prozent der Anteile der erfolgreich Marihuana wachsen lassenden Canopy Growth. In dem vergangenen Jahr habe man den mit enormen Wachstumspotenzial versehenen Cannabismarkt aufseiten Constellation wesentlich besser verstanden und erkannte die Führungsposition des kanadischen Unternehmens, erklärt der CEO des bisher nur dem Hopfen verbundenen Brauereiunternehmens. „Wir sind zuversichtlich, dass wir Canopy Growth während des Ausbaus ihrer Führungsposition im Medizinalhanf- und Genusskonsumsektor tatkräftig unterstützen können“, betont der Chef Rob Sands dazu in einem Statement. 104.5 Millionen Aktien sind nun im Besitz von Constellation, was den Anbieter berauschender Hopfengetränke jetzt schon zu dem größten Anteilhaber des kanadischen Cannabisproduzenten macht. Zusätzlich erhielt Constellation die Zusage auf weitere Kaufoptionen in den nächsten drei Jahren, welche den Besitz auf über fünfzig Prozent anheben könnten. Schon in 2021 rechne man damit, dass sich die getätigten Investitionen auszahlen könnten, was selbst Analytiker in Wirtschaftsprüfungsunternehmen bekräftigen lässt, wie viel Attraktivität der Cannabismarkt auf lange Sicht tatsächlich besäße.

Auch wenn der Geschäftsbereich des Cannabisanbaus möglicherweise bis zu diesem Zeitpunkt schon den Zenit erreicht haben könnte und eine Überproduktion von Gras die daraus resultierende Folge wäre, so gäbe es noch genügend Platz für berauschende Produkte im Getränkemarkt – oder bei anderen Einschlafhilfen – zeigt sich der CEO der Canopy Growth Bruce Linton nach Abschluss des Riesendeals überzeugt. Würde man zu diesem Zeitpunkt jedoch weiterhin nur den Rohstoff Hanfknospe verkaufen, hätte man die größten Chancen im keimenden Geschäftsfeld bereits verpasst.

Also ungefähr kurz nachdem die ersten medizinisch verwertbaren Cannabisernten in Deutschland dann wirklich eingefahren werden …