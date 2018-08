CBD-Cannabisblüten made in Germany.

Auch wenn das gemeine Cannabusiness erst seit wenigen Jahren im Aufbau befindlich ist, haben sich schon gewisse Konzerne eine besonders gute Position absichern können, die in Zukunft für saftige Gewinne verantwortlich sein dürfte. Unter anderem hat sich das kanadische Unternehmen Maricann auf dem gesamten Globus ausgebreitet und versucht an möglichst vielen Orten der Welt für ein fachgerechtes Wachstum von Hanfpflanzen Sorge zu tragen. Nicht nur in der Provinz British Columbia wird Maricann daher eigens gezüchtete Cannabisknospen auf den sich öffnenden Markt bringen, sondern auch in Deutschland startet das Unternehmen frühzeitig durch, das selbst in Malta mit speziellen Abwicklungen eine Sondergenehmigung zur Produktion von Weed auf dem kleinen Inselstaat erhielt. Hierzulande müssen sich die Kanadier noch ein wenig gedulden, bis die Option auf die Medizinalhanfherstellung verteilt werden könnte, doch das hindert die geschäftstüchtigen Mitarbeiter nicht daran, in der eigenes dafür ausgebauten Verarbeitungsanlage einer ehemaligen Großfleischerei erste CBD-Grassorten zu verarbeiten. Die erste Hanfernte von Maricann in Deutschland soll dabei einen großen Erfolg darstellen, da der Ertrag bis dato die geschürten Erwartungen übertreffe.

Wie in Finanzportalen gestern berichtet wurde, hat sich der Hersteller Maricann schon am 03.08.2018 daran gemacht, die ersten in der Nähe von Dresden befindlichen Hanffelder abzuernten und sich an die Verarbeitung der frischen Hanfknospen zu wagen. Von den 165 Hektar Anbaufläche konzentrierte man sich vorerst auf kleine vier Hektar, die als Kontrolltest per Hand abgeerntet wurden. Hier erwirtschaftete Maricann knappe 3000 Kilogramm Cannabis, was über den Erwartungen der Produzenten gelegen haben soll. Auch der Rest der Fläche, der durch automatisierte Prozesse, deutsches Know-how und Ingenieurskunst von den legalen Hanfknospen ideal befreit wurde, soll den vorher gemachten Hoffnungen entsprechen. Fünf Hanfsorten, die in der Liste der Europäischen Union als genehmigte Cannabissorten aufgeführt sind, pflanzte das Unternehmen an, um daraus fachmännisch ein trockenes Hanfmehl herzustellen, welches sofort in einem Extraktionsverfahren genutzt werden kann. Am 21. August begannen daher erste Drittanbieter mit der gewissenhaften Verarbeitung der ersten Hanfernte Maricanns aus Deutschland. Wie viel CBD in den unterschiedlichen Varietäten tatsächlich vorhanden ist, weiß der Produzent derzeit anscheinend aber noch nicht, will aber durch Probenahmen kommender Ernte dieses Loch im Wissen möglichst schnell stopfen versuchen.

Spätestens zur zeitlich sehr passenden Markteinführung von Maricanns patentiert produzierten CBD-Gelkapseln in Deutschland am gestrigen Tag sollten derartige Wissenslücken aber nur bedingt zu einem professionell geplanten Auf- und Eintritt zählen. Eine mehrfach patentierte „VESIsorb“-Emulsionstechnologie des Herstellers klingt unter diesen Umständen halt einfach gleich etwas weniger wichtig als der allgemeine Prozess einer legalen Ernte von Hanf in Deutschland.