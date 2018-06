USA genehmigen erstes Cannabismedikament für Kinder

Deutsche Börse wird Handel mit Cannabisaktien einstellen.

Der Hanfmarkt ist in Bewegung. Ständig erscheinen Meldungen aus den unterschiedlichsten Regionen der Erde, die davon zeugen, dass Cannabis überall eine Neubetrachtung erfährt, welche neben Euphorie auch Ängste hervorruft. Da noch nicht jeder Mensch von den vielen positiven Aspekten des legalen Handels mit Marihuana und anderen aus Hanf produzierten Produkten überzeugt ist, sträuben sich bei Sturköpfen sicherlich die Haare zu Berge, wenn sie von der neusten Entwicklung auf dem amerikanischen Cannabismarkt hören, während sie bejahenden Beifall über gezogene Notbremsen in Deutschland ertönen lassen. Die USA genehmigen das erste Cannabismedikament für Kinder, aber die Börse hierzulande hört mit dem Handel von Cannabisaktien auf.

Passend zu den aktuellen Ereignissen in England, hat die amerikanische Regulierungsbehörde dem cannabidiolhaltigen Medikament Epidiolex eine Genehmigung verpasst, sodass die gegen Epilepsie wirksame CBD-Medizin ab Herbst für kranke Kinder ab zwei Jahren legal erhältlich gemacht werden wird. Damit erteilte die US Behörde dem englischen Hersteller GW Pharmaceuticals die allererste Bestätigung für ein auf Cannabis basierendes Medikament für Heranwachsende, das erst einmal künftig nur auf dem amerikanischen Markt angeboten werden wird. Sprecher der pharmazeutischen Firma äußerten sich nach dem Zuspruch zuversichtlich, dass auch England in Bälde mit diesem über fünf Jahre erforschten Heilmittel bedient werden könne, was man ab dem nächsten Jahr als realistisch betrachte. Epidiolex wird dazu eingesezt werden, die Anfälle zu verringern, welche mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) und dem Dravet Syndrom bei Patienten ab zwei Jahren in Verbingung gebracht werden.

Als leicht krank könnte man dagegen die Entwicklungen auf dem deutschen Aktienmarkt diagnostizieren, nachdem sich Cannabis auf den anderen Märkten als Wertpapier gut durchsetzen konnte. Da das prohibitionistische Deutschland aber wohl selbst nicht mit den stattfindenden legalen Geschäften in Verbindung gebracht werden möchte, hört man nun auf eine Ansage aus Luxemburg und wird Cannabisaktien vom deutschen Index streichen. Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream setzt ab dem 29. September alle mit Cannabis in Verbindung stehenden Unternehmen auf die schwarze Liste und verhindert jeglichen Wertpapieraustausch mit diesen Teilnehmern auf dem heimischen Boden. „Clearstream Banking SA hat in seiner Funktion als Zentralverwahrer von seiner lokalen Aufsichtsbehörde in Luxemburg CSSF Leitlinien für den Umgang mit Cannabis/Marihuana-bezogenen Wertpapieren erhalten“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Börse nach Nachfragen auf einen „Handelsblatt“-Bericht. „Diese Vorgaben führen dazu, dass Clearstream keine neuen Zulassungs- oder Annahmeanträge annehmen kann“, erklärte sie dazu wohl noch ganz unverdrossen.

Knapp 150 Unternehmen – darunter dann wohl auch der die US-Genehmigung innehabende Epidiolex Hersteller GW Pharmaceuticals – sind von dem deutschen Bann aus Luxemburg betroffen.

German Angst scheint tatsächlich eine schädliche Schizophrenie.