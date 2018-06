Großbritannien kann Verbot von Cannabis als Medizin nicht halten

Mutter kämpft um das Überleben ihres unter Epilepsie leidenden Jungen und zwingt die Regierung zum Handeln

Anfang März berichtete das Hanf Journal über das traurige Schicksal des sechsjährigen Alfie Dingley, der unter einer seltenen Form der Epilepsie (PCDH 19) mit bis zu 30 Krampfanfällen täglich leidet. Als letztes Mittel setzte die verzweifelte Mutter illegal aus den Niederlanden eingeführtes Cannabis-Öl ein, das tatsächlich half und Alfies Anfälle erheblich abschwächte und verringerte. Das Drama um den Jungen empörte seinerzeit die Öffentlichkeit, die über die Weigerung der konservativen Regierung, das Verbot von Medizinalhanf zu lockern, not very amused war.

Nun gibt es in Großbritannien einen zweiten Jungen, der unter Epilepsie leidet und dem das Verbot von Medizinalhanf die Chance auf ein einigermaßen erträgliches Leben raubt. Bei der Einreise nach Großbritannien über den Flughafen Heathrow beschlagnahmte der Zoll letzte Woche im Gepäck der Mutter sieben Fläschchen mit Cannabis-Öl. Charlotte Caldwell, 50, gab zu Protokoll, das Öl für ihren 12-jährigen Sohn Billy in Kanada erworben zu haben. Auch habe sie in voller Absicht gehandelt, da nur Cannabis-Öl helfe, die Anfälle mit den einhergehenden Krämpfen und das Leid ihres Sohnes drastisch zu verringern.

Die Beschlagnahmung des Cannabis-Öl führte schließlich dazu, dass sich die Anfälle verstärkten und Billy ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Das Echo der britische Presse auf die Herzlosigkeit der Behörden zeigte jedoch Wirkung – und das richtungweisend: Mit dem Rücken zur Wand sah sich das Innenministerium gezwungen, sich der Notlage des schwer epileptischen Jungen nicht zu verschließen und erstmalig in der Causa Medizinalhanf Gnade vor Recht walten zu lassen. Am Samstag erteilte Innenminister Sajid Javid dem Jungen eine Sondergenehmigung zur Einnahme von Cannabis-Öl. Die von ganz oben angeordnete Sofortmaßnahme ermöglichte dem Zoll, eines der Fläschchen zurückzugeben. Für die Rückgabe aller Fläschchen muss jedoch ein weiterer Antrag gestellt werden. Charlotte Caldwell bleibt skeptisch: „Billy hat nun 20 Tage lang Antiepileptika. Was passiert danach? Eine weitere Schlacht, wenn das zurückgegebene Cannabis-Öl ausgeht?“

Billys Mutter will weiter kämpfen und sich mit den Ministern des Kabinetts treffen, um über das Verbot von medizinischem Cannabis zu diskutieren. „Ich möchte, dass niemand in der Regierung und niemand, der von den massiv überholten Gesetzen betroffen ist, den Eindruck hat, dass nun alles erledigt ist. Das ist erst der Anfang.“ Zugleich bat Charlotte Caldwell eindringlich darum, Cannabis endlich allen Menschen verfügbar zu machen, die es als Medikament benötigen.

Einer dieser Menschen ist Alfie Dingley.