Tragischer Unfall als Schreckensmeldung.

Schlechte Cannabispropaganda wurde am vergangenen Donnerstagabend durch einen unter Marihuanawirkung stehenden Autofahrer produziert, als dieser bei einem Auffahrunfall beteiligt war und für ein schwer verletztes Kind im Alter von elf Jahren sorgte. Sogleich stürzten sich die Landeszeitungen auf das tragische Ereignis, um von den Gefahren auf Deutschlands Straßen zu berichten, welche von bekifften Fahrzeugführern ausgehen. Eine Cannabisfahrt bringt schlechte Propaganda.

In Richtung Steinhagen hinter einem Audi A4 unterwegs, hatte der 57-jährige Nutzer eines VW-Lupo offensichtlich zu spät auf den verkehrsbedingten Bremsvorgang seines Vordermannes reagieren können, sodass er mit seinem Kleinwagen einen schweren Auffahrunfall verursachte. Dabei wurden alle drei Insassen des Audis verletzt; die auf den Rücksitzen mitfahrende Tochter des Fahrers im Alter von elf Jahren leider schwer. Ein Sachschaden von 18.000 Euro soll dazu noch entstanden sein, der nun wohl auch dem anschließend bei Drogentests positiv auf Cannabis ansprechenden Verursacher zulasten gelegt werden wird. Freiwillig soll dieser sich nach dem Unfall der Prüfung durch einen Schnelltest unterzogen haben, welcher eine Blutabnahme zur Folge hatte, die natürlich direkt den Führerschein kostete.

So sehr Trauer, Wut, Zweifel und Schmerz nun alle Beteiligten belasten mögen, und so sehr man von der Teilnahme im Straßenverkehr unter Rauschzuständen aus gewissen Verantwortungsgründen nur abraten kann, so wenig dürfte die Wirkung von Cannabis im tatsächlichen Zusammenhang mit allgemeinen Autounfällen stehen. Schon vor einem Jahr bestätigen Beobachtungen aus US-Bundesstaaten einen Rückgang von Autounfällen unter einer Gesetzgebung, welche Marihuana legalisierte. Jetzt folgten unterstützende Ergebnisse aus norwegisch/spanischer Wissenschaftskooperationsarbeit, welche sich mit dem medizinischen Einsatz auseinandersetzten. Untersucht wurde der Einfluss des THC:CBD Mundsprays Sativex auf die Fahrtüchtigkeit das Medikament nutzender MS-Patienten, wofür die Ergebnisse unterschiedlicher Fahreignungsuntersuchungen zum Thema studiert wurden. Herausgekommen ist dabei, dass kein Beweis für einen negativen Einfluss der Wirkstoffe auf das Fahrverhalten existiert. Die Mehrheit der Teilnehmer habe dagegen sogar von einer Verbesserung der eigenen Fahreigenschaften berichtet, nachdem die Behandlung mit dem Medikament aus Cannabis begonnen hatte, was jedoch auch mit der nützlichen Heilwirkung im Kontext stehen könnte. Anfügen müssen die Autoren der Analyse dazu daher, dass Cannabispatienten einen wesentlich geringeren THC-Wert im Blut aufzeigen als Genussraucher.

Letztere verlieren beim Produzieren von Unfällen ihren Führerschein sowie ihr reines Gewissen.