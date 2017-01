Junge Menschen verantwortungsbewusster.

Während Mitte letzten Jahres noch darüber spekuliert wurde, warum in den USA immer mehr Kiffer und Cannabisnutzer in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt sind, gibt es nun Bestätigung seitens einer neuen Studie, dass zumindest nicht deren Cannabisgebrauch für diese Unfälle verantwortlich ist. Das Gegenteil soll der Fall sein, denn es gibt weniger Verkehrstote in US-Bundesstaaten nach der Cannabislegalisierung.

26 % Prozent weniger Verkehrstote gäbe es im Schnitt nach einer zwei Jahrzehnte langen Beobachtung in den US-Bundesstaaten zu vermelden, die Cannabis zu medizinischen Zwecken – oder Genusszwecken – legalisiert haben. Nach Einführung liberalerer Marihuanagesetze wären die Unfälle mit Todesfolge im Durchschnitt um circa 11 % Prozent gesunken.

Noch erfreulicher erscheinen die Auswirkungen dabei auf die gefährdetste Personengruppe, die in jungen alkoholisierten Rasern gesehen wird. Besonders hier sei ein Rückgang der Unfalltoten feststellbar, der nach den Autoren der Studie beweisbar mit der Legalisierung von Cannabis zusammenhänge. So wäre die Bereitschaft unter jungen Menschen, betrunken Auto zu fahren, in den US-Bundesstaaten spürbar gesunken, in denen Marihuana zuvor erlaubt worden ist.

Was Marihuana bewiesener Maßen und nach geltenden Forschungsmaßstäben tatsächlich noch alles kann, versucht seit gestern auch eine Gruppe deutschsprachiger Forscher herauszufinden, die sich durch mehr als 15000 wissenschaftliche Artikel arbeiten möchte, um verständliche Informationen über das Heilkraut hieb- und stichfest für die Öffentlichkeit zuzubereiten. Zu diesem Zweck wird via Crowdfunding etwas finanzielle Unterstützung benötigt.

Anstatt eines Bieres vor der nächsten Geisterfahrt, recht sinnvoll investiertes Kleingeld!