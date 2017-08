Ein Joint zum Bier für die Gesundheit.

Obwohl krampfhaft nach stark gesundheitsschädigenden Symptomen des Cannabiskonsums gesucht wird, finden gewissenhafte Wissenschaftler und Ärzte in sich häufend Abständen positive Aspekte, die mit dem Genuss der berauschenden Hanfblüten in Verbindung gebracht werden können. Nun wurden Genießer von Alkoholika zusammen mit Marihuanakonsumenten seitens der Mercer School of Medicine auf die schädlichen Wirkungen der vergiftenden Flüssigkeiten verglichen, welche diese bei starken Trinkern oft auf den Verdauungsapparat ausüben. Und siehe da: Cannabis schützt vor alkoholinduzierter akuter Pankreatitis.

Die amerikanischen Kollegen von NORML weisen auf die Ergebnisse der medizinischen Fakultät hin, die davon berichten, dass Nutzer von Marihuana weit seltener in Gefahr kämen, einer durch Alkoholmissbrauch hervorgerufenen akuten Pankreatitis ausgeliefert zu sein. Ebenso wären die Personen, die neben Alkohol- auch Cannabiskonsum in ihren Alltag integrierten, nicht so oft in der ernst zu nehmenden Behandlung auf einer Intensivstation wie die nur dem Trinken zugeneigten Vergleichspersonen. 38 Menschen standen bei den Untersuchungen 78 Personen gegenüber, die aufgrund ihres Alters, der medizinischen Geschichte, den Wurzeln sowie des Geschlechts für eine derartige Betrachtung infrage kamen. Auch wenn von den Forschern weiter greifende Studien in einem größeren Ausmaß zur Thematik gefordert werden, schließen sie aus den Ergebnissen, dass die Wirkstoffe der Hanfpflanze möglicherweise die entzündungsfördernden Effekte des Alkohols auf die Bauchspeicheldrüse modulieren können.

Bei der akuten Pankreatitis beginnt das genannte Organ – durch eine zu früh ausgelöste Aktivierung von Verdauungsenzymen, die daraufhin weitere Fehlschaltungen verantworten – sich selbst zu verdauen. Oft steht übermäßiger Alkoholgebrauch als Ursache auf dem ärztlichen Befund. „Ein Joint zum Bier!“ könnte zukünftig die prophylaktische Empfehlung lauten.