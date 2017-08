Killerfolgen des Killerkrautgifts.

Passend zur derzeitigen Hetze gegen die alte Nutzpflanze Hanf in Deutschland erlauben aktuelle Studienergebnisse aus den USA weitere böse Schlagzeilen hierzulande, die in Kiffern tatsächlich etwas Beunruhigung auslösen könnten. Laut der Georgia State University müssten langjährige Marihuanakonsumenten jetzt doch mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen rechnen, die Betroffene im schlimmsten Fall sogar vom Erdboden verschwinden ließen. Nach den Untersuchungen an 1200 Patienten wird ein tödlich hoher Blutdruck dank Marihuanagenuss vermutet.

Während die Einsatzgebiete für medizinisches Cannabis aufseiten themenspezifischer Publikationen bereits 2005 den Begriff Hypertonie beinhalteten, scheinen aufgrund der Ergebnisse der amerikanischen Universität die nützlichen Eigenschaften von geringen Marihuanamengen bei zu hohem Blutdruck sogar auf medizinischen Fachseiten vergessen. Immerhin werden dort die Aussagen der Studienautorin Barbara A. Yankey wahrgenommen und wiedergegeben, dass die Bestimmung eines Probanden als Marihuanakonsument nur über den Zeitpunkt des ersten Kontaktes mit Cannabis getroffen wurde, jedoch keine Aussagen über die Konsummuster verlangte. Dennoch käme man zu dem Schluss, dass eine 3,42 Mal höhere Gefahr bei den langjährigen – beziehungsweise vor langer Zeit einmal rauchenden – Konsumenten bestünde, an einer Hypertonie mit tödlicher Folge zu erkranken. Pro Jahr stiege der Gefahrenfaktor um 1,04 im direkten Vergleich zu Personen, die niemals mit dem Kraut in Berührung gekommen wären. Nicht beteiligte Experten zeigten sich besorgt, betonten aber, dass die Ergebnisse erst verifiziert werden müssten. Zwischen Cannabiskonsum und Hypertonie sahen schließlich schon andere aufgeschlossene Portale Zusammenhänge, die genauerer Erklärungen wie weitere Untersuchungen nötig machen. Zusammenhänge zwischen Marihuanakonsum und Herzkrankheiten konnte die neue Studie der Georgia State University dafür nicht herstellen, was durch vorangegangene Forschung bereits zu vermuten war. Bei diesen Ergebnissen rettet der Gebrauch der natürlichen Substanz so manches Leben und lässt Kiffer nach Herzinfarkt, Schädel-Hirn-Traumata oder Krebsbefall häufiger von der Schippe des Sensenmannes springen als Nicht-Konsumenten von Hanfsubstanz. Diesen heilenden Faktor von Cannabis bestätigten glücklicherweise auch neuere Fakten der Universität Arizona, bei denen die Schicksale von 2678 Personen miteinander verglichen wurden. Schwerverletzte in der Notaufnahme hatten dort eine geringere Sterberate, wenn sie in der Vergangenheit Marihuana konsumierten. Die Quote im Vergleich zu den Nicht-Konsumenten lag hier bei 5,3 zu 8,9 Prozent.

Ewige Pflanzenkraft.