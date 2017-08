„Frankfurter Allgemeine” verteufelt Cannabis als „grünes Gift“

Wochenblatt der F.A.Z. verkauft „kompaktes Wissen für kluge Köpfe“, die verdummt werden wollen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Cannabis ist ein Thema, dass sich medial wie Mord und Totschlag verkaufen lässt. Bestes Beispiel ist jener Fall, der sich 2011 in Hamburg-Eppendorf zutrug, als ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und vier Menschen in den Tod riss. Die Boulevardpresse wusste sofort, dass das böse Haschrauschgift ursächlich für den Unfall war. Doch das war eine Lüge. Zwar fanden sich THC-Spuren im Blut des motorisierten Totschlägers, aber ausschlaggebend für die Tragödie war das nicht. Der Unfallfahrer war längst als unverbesserlicher Raser aktenkundig und litt zudem unter Epilepsie. Wenn jemand die Schuld trägt, dann sicher nicht der Stunden zuvor gerauchte Joint, sondern die Fahrerlaubnisbehörde. Die Staatsdiener hätten dem Verkehrsrowdy die charakterliche und gesundheitliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs absprechen müssen. Nur leider gab es dazu keinen Anlass, da der „Autosportler“ nur wegen fortgesetzter Raserei und nicht wegen Cannabiskonsums auffällig geworden war. Doch das alles interessierte die bundesdeutschen Tendenzmedien nicht. Quer durch alle Gazetten war es der böse Kiffer, der skrupellos im Haschgiftrausch getötet hatte.

Damals mit von der Partie waren auch „seriöse“ Zeitungen, die sich nicht scheuten, in den Kanon der Anti-Hanf-Hetze einzustimmen. Und die Herren und Damen Journalisten machen munter weiter, da sie sich dazu berufen fühlen, Volkes konservative Meinung zu bilden.

Die „Frankfurter Allgemeine Woche“ (FAW) prescht nun mit einer ganz besonders widerwärtigen Titelstory vor: „Das grüne Gift – Keine Droge wird so verharmlost wie Cannabis. Das hat fatale Folgen.“ In Wahrheit sei die „Wohlfühldroge“ Cannabis ein gefährliches Gift, das die Psyche von abertausenden Deutschen ruiniere. Den Beweis für diese „Wahrheit“ liefert die FAW gleich mit. Zwar fand sich kein deutsches abschreckendes Beispiel, das beweist, wie zerstörerisch Cannabis wirkt, aber eine Britin tut’s ja auch: So habe Cannabis bei Amy Winehouse eine „psychische Entleerung“ verursacht. Nun wissen wir also, warum die kiffende Sirene mit 4,16 Promille Alkohol im Blut an Organversagen starb.

Doch die Schmierfinken aus dem Hause der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wären keine richtigen Schmierfinken, wenn sie nicht noch einen Kronzeugen aus dem Hut zaubern würden, der dem Hanf die Schuld am Tod von Amy Winehouse gibt. Doch statt wie üblich Psychoklempner Rainer Thomasius zu Wort kommen zu lassen, musste es noch eine Nummer größer sein. Denn was ist glaubhafter als ein leibhaftiger Strafrichter, der zugleich ein selbsternannter Mediziner und echter Fachspezialexperte in Sachen Hanf ist? „Gedächtnisschwäche, Apathie und Motivationslosigkeit sind besonders ausgeprägt, wenn Jugendliche schon früh und regelmäßig Cannabis konsumieren“, ängstigt der Hobbydoktor die Leserschaft der FAW.

Das alles und vielmehr ist für die „Frankfurter Allgemeine Woche“ derart „fatal“, dass es gar keine Frage ist, dass die Prohibition und Kriminalisierung von Konsumenten unabdingbar zum Schutze der Deutschen ist. Dass Millionen Bürger keine Probleme mit dem Cannabiskonsum haben, blenden die Gefälligkeitsjournalisten der Bourgeoisie aus. Auch müssen die Leser der FAW nicht wissen, dass Cannabis auch einen medizinischen Nutzen hat – zum Beispiel bei Kindern, die krank sind und mit herkömmlichen Pharmazeugs kaum zu therapieren sind.

Die Titelstory aus der Redaktionsstube der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zeigt, dass die Prohibitionisten nicht nur in den Parteien und Parlamenten sitzen. Doch besonders übel wird es immer dann, wenn die angestellten Schreibsklaven in der Redaktion keine eigene Meinung haben dürfen und nach der Pfeife des Herausgebers tanzen müssen – so wie bei der FAW. Die Linie des Verlags wird von der Chefetage vorgegeben. Die Verfechter des Anti-Drogen-Krieges freut’s. Denn ein „Intelligenzblatt“, das ungeniert Lügen über Cannabis verbreitet, ist eine scharfe Waffe in der Debatte um die Legalisierung. Und nichts fürchten die Parlamentarier mehr, als von der vierten Gewalt im Staat in der Luft zerrissen zu werden.