Bild: su/Archiv

Cannabislegalisierung: 60.000 Strafverfahren betroffen, teilt das Justizministerium in Nordrhein-Westfahlen mit.

Durch die Cannabislegalisierung tritt auch die Amnestieregelung in Kraft. Das bedeutet, dass sämtliche Straftaten, welche im Zusammenhang mit Cannabis begangen wurden, nun annulliert werden. Sämtliche Menschen, die wegen drei Pflanzen und 25 Gramm verurteilt wurden, werden dann wieder eine weiße Weste bekommen. In NRW fallen deswegen 60.000 Verfahren an, welche bearbeitet werden müssen. Dies berichtet die FAZ.

Am 1. April müssten dann sämtliche Inhaftierte freigelassen werden und die Vollstreckung der Geldstrafen muss eingestellt werden. NRW und Niedersachsen wollen das Gesetz auf den 1. Oktober verschieben. Der Bundesrat stimmt diesem Rechtsausschuss zu. Wenn es also nach diesen Ländern geht, müssen die Menschen weiter in den Gefängnissen schmachten. Es ist ein Zeichen von unfassbarer Ungerechtigkeit. Am 22. März stimmt der Bundesrat darüber ab, ob es nicht doch noch eine Verzögerung bis zum 1. Oktober geben wird. Wir appellieren an den Rechtsstaat auch gerecht zu handeln. Eine Verzögerung würde zu einem Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat führen.

Ein Beitrag von Simon Hanf