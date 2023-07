Geballter Volkszorn auf Cannabis-Dealer im Görlitzer Park

Berlin: Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung im „Görli“ soll aufs Konto afrikanischer Cannabis-Kleindealer gehen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist mal wieder Stadtgespräch. Wie immer steht die Straßendealerszene im Fokus, die trotz der 2014 gegründeten „Taskforce Görlitzer Park“ einfach nicht auszumerzen ist. Noch immer hat Europas größter Freiluft-Coffeeshop rund um die Uhr geöffnet, ohne dass es der Polizei auch nur ansatzweise gelungen wäre, dem illegalen Treiben der Cannabis-Kleindealer Einhalt zu gebieten. Hin und wieder patrouillieren Kampfeinheiten der Polizei im Park und in den umliegenden Straßen, doch so richtig will das die Kundschaft nicht vom Einkaufsbummel im Görli abschrecken. Dank der Prohibition ist es wie, es ist – und das seit etlichen Jahrzehnten.

Und so flammt er immer wieder auf, der Volkszorn des gemeinen Berliners gegen jene armen Teufel, die als fliegende Händler die Grundversorgung Stadtbewohner und Touristen mit Cannabis sichern und permanent mit einem Bein im Knast stehen. Begleitet wird der Zorn von Ressentiments gegen Ausländer bis hin zu offenem Rassismus, da viele dieser illegal werktätigen Mitbürger afrikanischer Herkunft sind, die in Deutschland Asyl suchen. Im Görli kommt alles zusammen, was die Angstdeutschen ängstigt: Eine offene Drogenszene, „kriminelle Ausländer“ und asoziale Partyterroristen.

Das Fass des Volkszornes zum Überlaufen brachte nun die verspätete Polizeimeldung einer Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park – mutmaßlich begangen von eben jenen Kleindealern, die kleine Kiffer mit Haschisch und Marihuana ausstatten.

Eine 27-jährige Frau gab bei der Polizei an, in den frühen Morgenstunden des 21. Juni vor den Augen ihres Begleiters „durch mehrere Männer“ vergewaltigt worden zu sein. Zudem sei der gleichaltrige Begleiter von den Männern „mit Gegenständen“ verletzt und zu Boden gebracht worden. Auch Wertgegenstände seien dem Paar gestohlen worden. Bei den Tätern soll es sich laut Aussage der Geschädigten um Drogendealer handeln. Inzwischen wurde ein 22-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen.

Für Presse, Funk und Fernsehen war diese Polizeimeldung ein gefundenes Fressen, um Auflage und Quote zu machen. Auch der Internetmob der asozialen Netzwerke freute sich über die Straftat, die ins braune Weltbild passt und Gewaltphantasien ausdünstet. Die Unschuldsvermutung, das wohl höchste Gut der deutschen Rechtsprechung, wird geflissentlich ignoriert. Die Aussage des Vergewaltigungsopfers wiegt bleischwer, obwohl der Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen gerichtlich noch nicht überprüft worden ist.

Wie auf Knopfdruck schreit Hinz und Kunz nach noch mehr Law & Order, in dem Irrglauben, auf diese praxisuntaugliche Weise den Drogensumpf im „Park der Angst“ ein für allemal austrocknen zu können.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik brachte gar eine Umzäunung und eine nächtliche Schließung der geschützten Grünanlage ins Gespräch. Der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger wünscht sich zur Eindämmung der Kriminalität an diesem „kriminalitätsbelasteten Ort“ eine flächendeckende Videoüberwachung.

Die eigentliche Ursache der hohen Kriminalitätsbelastung rund um den Görlitzer Park wird nur am Rande oder gar nicht benannt. Denn der illegale Straßenhandel mit Cannabis ist nur eine Randerscheinung gegen das, was an Elend sonst zwischen Kottbusser und Schlesischem Tor herrscht. Dort versammeln sich nämlich jene verlorenen Seelen, bei denen Cannabis noch nicht einmal mehr eine homöopathische Wirkung erzielt.

Das Straßenbild prägen keine Kiffer, sondern andere Aussätzige. Und das sind vor allem Junkies, Schnüffler und Alkoholiker, die meisten ohne feste Arbeit und obdachlos. Überall und nirgends, bei Tag und Nacht, schleichen die lebenden Leichen durch den Kiez, ständig auf der Suche nach der schnellen Mark und dem nächsten Vollrausch. Diese suchtkranken Menschen sind der Stein des Anstoßes, der den Anwohnern das Leben vergällt.

Um die elenden Zustände in den Kiezen rund um den Görli abzumildern, bedarf es wahrlich anderer Ideen, als nur nach der Polizei zu rufen. Anwohnerinitiativen fordern bereits seit Jahren umfangreiche Hilfsangebote für die Gestrauchelten: Druckräume, Unterkünfte und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen müssen angeboten werden. Überdies muss der Gesetzgeber endlich den Schwerstabhängigen einräumen, ohne große bürokratische Hürden Heroin bzw. Diamorphin über den Hausarzt beziehen zu dürfen. Und zuletzt würde es natürlich für enorme Entspannung sorgen, wenn endlich die Cannabis-Freigabe erfolgt und Coffeeshops den Job des Kleinhandels übernehmen.

Doch den Weg der Vernunft wollen weder Berlin noch Deutschland gehen. Dafür werden andere Stimmen immer lauter – Stimmen aus dem rechtskonservativen und rechtsextremen Milieu, die den Vergewaltigungsvorwurf gegen eine Gruppe Haschdealer zum Anlass nehmen, um voller Inbrunst gegen die anstrebte Cannabis-Legalisierung und die Asylpolitik zu wettern.

