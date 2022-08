Bild: Archiv Su

Führerschein und Cannabis – Bald ein höherer Grenzwert? Der aktuelle Grenzwert von 1,0ng/ml ist viel zu gering. Eine Anhebung wird gefordert.

In Goslar findet aktuell der 60. Deutsche Verkehrsgerichtstag statt. Dort debattieren Experten unter anderem über eine Erhöhung vom Grenzwert beim Fahren mit Cannabis. Wie sicherlich die meisten unserer Leser wissen, ist der Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter Blut lächerlich gering. Am Samstagabend wird gemütlich die Tüte angezündet und der Cannabisrausch endet ein paar Stunden später. Am Montagmorgen auf der Fahrt zur Arbeit gibt es eine Verkehrskontrolle der Polizei. Im anschließenden Drogentest wird dann immer noch ein THC-Gehalt von >1,0 ng/ml festgestellt. Dies bedeutet Führerscheinentzug und MPU. Dies ist absolut unverantwortlich und unverhältnismäßig Menschen den Führerschein zu entziehen obwohl sie faktisch nüchtern sind.

Unfallforscher Siegfried Brockmann fordert eine Anpassung des Grenzwerts, er hält dabei 3 Nanogramm für adäquat: „Momentan haben wir eben keinen Grenzwert, sondern das Gesetz schreibt eben was zum Alkohol da rein – das ist diese 0,5 Promille-Grenze. Und dann sind alle anderen Drogen quasi in einem Topf und das bedeutet, sobald man sie nachweisen kann, gibt es ein Problem. Und das geht eben nicht, wenn man es legalisiert. Das würde ja de facto bedeuten, dass jemand, der – sagen wir mal – vor zwölf Stunden das gemacht hat, was erlaubt ist und sich dann ins Auto setzt, dann trotzdem bestraft würde.“

Ob und wie der Grenzwert angepasst wird, steht noch nicht fest. Wenn Deutschland aber seine Kredibilität nicht verlieren möchte, muss der Grenzwert angepasst werden. Da der Grenzwert nicht willkürlich sondern tatsächlich nach wissenschaftlichen Standards erfolgen muss.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken