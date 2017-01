Cannabis und Führerschein

Rückblende 2014/2015

von Theo Reetig

Recht und Politik

Das Jahr 2015 liegt hinter uns.Wieder haben tausende von Cannabis-Freunden ihren Führerschein verloren, ohne dass sie berauscht am Verkehr teilgenommen hätten. Die bekannten Grundprobleme liegen zum einen bei dem THC-Grenzwert, der keine Wirkschwelle wie bei Alkohol (ab 0,3 Promille) beschreibt, sondern nur auf dem Konsumnachweis als solches beruht und auf der anderen Seite beim überlagernden Verwaltungsrecht, welches für ein und das selbe „Vergehen“ (Drogenfahrt) den gänzlichen Entzug der Fahrerlaubnis vorsieht.

Diese Rechtspraxis, die im Oktober 2014 auch durch das Bundesverwaltungsgericht BVerwG 3 C 3.13 höchstrichterlich bestätigt wurde offenbart einen eklatanten Wertungswiderspruch. Der Gesetzgeber sieht als Sanktion für das „Fehlverhalten“ u.a. ein einmonatiges Fahrverbot vor, genau wie bei Alkoholkonsumenten, die erstmalig über der Promillegrenze von 0,5 im Straßenverkehr erwischt werden. Allerdings wird bei Cannabis der Führerschein durch die Verwaltungsbehörden unmittelbar entzogen, so dass das Fahrverbot als Sanktion ohne Funktion bleibt. Das ist für keinen normal denkenden Menschen nachvollziehbar.

Die Regierung stellt sich aber nach wie vor blind.

Schon im Jahre 2012 hat die Bundestagsfraktion der Linken entsprechende Fragen an die Bundesregierung gestellt. Die Antwort war verblüffend. Demnach hält die Bundesregierung die Rechtsnorm (§24a StVG), und damit natürlich auch die Sanktionen für Verhältnismäßig und zielführend. Hinsichtlich der überlagernden verwaltungsrechtlichen Entzugs-Praxis stellt sich die Bundesregierung doof, indem sie darauf verweist, dass sie nicht für die Ausführung des Verwaltungsrechts zuständig ist und somit natürlich auch keinen „Wertungswiderspruch“ erkennen kann. Sie tun also so, als wüssten sie nicht, dass in der Rechtspraxis der Führerschein ganz entzogen wird. Spätestens seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom Oktober 2014, der diese Rechtspraxis bestätigt hat müsste dies aber jeden klar sein.

Grassierende Blindheit bei den Politikern, wenn es um Drogen geht?

Die Eigenschaft sich im Zweifelsfall blöd zu stellen ist, so wie die letzten Monate gezeigt haben, allerdings nicht nur auf die schwarz-gelbe Bundesregierung beschränkt. Wie schon im Artikel „Berauschende Mittel im Straßenverkehr“ beschrieben haben die Piraten in allen vier Landtagen, in denen sie vertreten sind, das Thema aufgegriffen und entsprechende Fragen an die Landesregierungen gestellt. Hinsichtlich der Frage, in wie vielen Fällen der Führerschein durch die landeseigenen Verwaltungsbehörden schon mit dem ersten Verstoß gegen § 24a StVG gänzlich entzogen wurde, konnte keine der befragten Landesregierungen Auskunft geben, obwohl dies in ihren Zuständigkeitsbereich fällt.

NRW verwies darauf, dass der Landesregierung keine Zahlen aus den Kreisen und kreisfreien Städten dazu vorliegen würden. Berlin, das nur eine zentrale Behörde für Führerscheinangelegenheiten hat, sah sich auch nicht im Stande die Zahlen der Entzüge nach dem ersten Verstoß gegen § 24a StVG zu ermitteln. Begründung,

Zitat: „Eine statistische Erfassung der Entziehungen im Hinblick auf den Entziehungsgrund erfolgt nicht, so dass keine Angaben möglich sind“.

Ebenso die Antwort aus dem Saarland,

Zitat: „Entsprechend dezidierte Daten stehen seitens der Fahrerlaubnisbehörden im Saarland nicht zur Verfügung. Die gängigen, in der Nutzung befindlichen Führerscheinprogramme erfassen zwar die behördlichen Entzüge, unterscheiden jedoch nicht nach dem Rechtsgrund für den Entzug.“

Nur in Sächsischen Landtag wurden einige Zahlen über die verwaltungsrechtlichen Entzüge auf die Anfrage der Grünen (gewürfelt) geliefert, aber nicht ohne darauf zu verweisen, dass das Land nicht dazu verpflichtet sei solche Statistiken zu führen.

„Auch Kommunen spielen Blinde Kuh“

Dass bei dem Thema auch in der Kommunalpolitik gemauert wird, zeigte der Fall J. Westhauser aus Mainz, über den Zeit online im Oktober 2014 berichtet hatte. Hier wurde schon aufgrund des Besitzes einer kleinen Menge Cannabis ein Gutachten gefordert. Dies ist aufgrund einer Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2002 allerdings klar verfassungswidrig. Das war der Stadt Mainz aber scheinbar egal. Auf Nachfragen des Redakteurs von Zeit-Online wurde ihm durch die zuständige Sachbearbeiterin dargelegt, das man das im Mainz öfters so mache, da in der FeV stehen würde, das bei Besitz von Drogen ein Gutachten zu fordern sei.

Alleine die Aussage von der zuständigen Sachbearbeiterin legte damit den Verdacht nah, dass in Mainz über Jahre hinweg die höchstrichterliche Rechtsprechung missachtet wurde.

Daraufhin wurde durch die Stadtratsfraktion der Linken/Piraten eine Anfrage dazu gestellt, in wie vielen Fällen in den letzten Jahren eine Überprüfungsmaßnahme alleine auf Grund des Besitzes einer geringen Menge Cannabis eingeleitet wurde. Die Antwort der Stadtverwaltung fiel wie bei den Ländern aus. Genaue Zahlen können nicht ermittelt werden, da die Gründe der Fahreignungsüberprüfung nicht differenziert erhoben werden.

Im Klartext bedeutet dies, die Stadt Mainz sieht sich nicht in der Lage zu ermitteln, in wie vielen Fällen in den letzten Jahren rechtswidrige Überprüfungsmaßnahmen eingeleitet wurden…

Komischer Weise hat der Pressesprecher auf Nachfragen eines Journalisten vom Vice- Magazin, inwieweit sich die Stadt Mainz schon bei Frau Westhauser Entschuldigt hätte, den Fall als Einzelfall klassifiziert. Erst auf erneutes Nachfragen, auf welcher Datenbasis er zu der Erkenntnis komme, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt, gab er an, dies von der Leiterin der Führerscheinstelle zu haben.

Da muss man sich doch die Frage stellen, wie kommt die Leiterin der Führerscheinstelle Mainz zu der Aussage, dass es sich um einen Einzelfall handelt, obwohl laut Antwort der Stadtverwaltung nicht zu ermitteln ist in wie vielen Fällen alleine aufgrund des Besitzes von Cannabis ein Gutachten gefordert wurde…

Höchstrichterliche Rechtsprechung und der Einfluss der Politik

Neben dem Umstand das die Politik offensichtlich nicht gewillt ist zu erkennen, das ein Fahrverbot wenig Sinn macht, wenn der Führerschein gänzlich entzogen wird, spielt die Politik auch in der Rechtsprechung eine gewisse Rolle, da gerade bei höchstrichterlichen Entscheidungen oftmals eine Stellungnahme der Regierung zur Urteilsfindung eingeholt wird. So auch in dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hinsichtlich der Entzugspraxis ab einem THC-Wert von 1,0 ng/ml.

Rechtspolitisches Ping Pong

So führen die Richter in dem Urteil aus, das der Interessensvertreter der Bundesregierung beim Bundesverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, wie das Berufungsgericht außerdem der Auffassung sei, dass zur Beurteilung des Trennungsvermögens auf den gemessenen THC-Wert ohne Abschlag abzustellen sei. Hieran wird deutlich, dass der Bundesregierung nicht nur von dem Widerspruch (Fahrverbot oder Entzug) weiß, sondern diesen in der Rechtsprechung sogar durch entsprechende Stellungnahmen forciert, obwohl der Bundesregierung klar sein dürfte das der Wert von 1ng/ml nur einen analytischen Grenzwert darstellt, der nicht mit einer Wirkung gleichzusetzen ist. Auf der anderen Seite verweisen die Regierungen bei inhaltlichen Anfragen, wieso dies so gehandhabt wird, gerne mal auf die höchstrichterlichen Entscheidungen…

Auch auf internationaler Ebene spielt die Bundesregierung in der Frage des deutschen Fahrerlaubnisrechts mit gezinkten Karten.

So musste sich der EuGH (C-260/13) erst 2015 wieder mit dem Fahrerlaubniswesen in Deutschland beschäftigen, da einer Österreicherin, nachdem sie in Deutschland mit einem THC-Nachweis erwischt wurde, das Recht aberkannt wurde den Führerschein auf dem Gebiet der BRD zu nutzen. Um wieder in Deutschland fahren zu dürfen müsste sie sich nach deutschen Kriterien begutachten lassen (MPU) und ihre dauerhafte Drogenabstinenz nachweisen. Dagegen klagte die Betroffene vor dem VG Sigmaringen, da sie darin einen Verstoß gegen die Pflicht der gegenseitigen Anerkennung von EU-Führerscheinen sah. Da sich das VG Sigmaringen mit der Frage, ob diese Praxis durch die EU-Richtlinie gedeckt ist, überfordert sah, wurde der Fall dem EuGH zur Prüfung vorgelegt.

In der Entscheidung kommen die EuGH-Richter zwar zu dem Ergebnis, dass diese Praxis im Rahmen der EU-Richtlinie ist, verweisen darüber hinaus aber auf ihre ständige Rechtsprechung, das ein Entzug oder eine Nichtanerkennung einer anderen EU-Fahrerlaubnis nicht unbefristet sein darf, da dies ansonsten auf eine grundsätzliche Nichtanerkennung hinauslaufen würde. Gerade bezüglich einer Befristung der Aberkennung haben sich die EuGH-Richter eine Stellungnahme der Bundesrepublik eingeholt. In dieser Stellungnahme wird die Rechtslage in der BRD beschrieben. Demnach wurde dem EuGH mitgeteilt, dass die Betroffene nach nationalem Recht ihre Fahreignung mit einer MPU nachzuweisen hat so lange die Punkte für die „Drogenfahrt“ in Flensburg noch nicht getilgt sind.

Zitat aus der Stellungnahme an den EuGH:

„Ohne Vorlage eines positiven MPU-Gutachtens wird die Berechtigung zum Gebrauchmachen einer ausländischen Fahrerlaubnis, sofern es sich um eine EU oder EWR-Fahrerlaubnis handelt, auch dann wieder zuerkannt, wenn die Eintragung der Eignungsmängel aus dem Fahrerlaubnisregister getilgt worden ist.

…

Nach Ablauf dieser Frist kann sie wieder von der österreichischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch machen, ohne ein positives MPU-Gutachten vorgelegt zu haben“

Aufgrund dieser Stellungnahme von Thomas Henze, im Übrigen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gehen die EuGH-Richter davon aus, dass die Nichtanerkennung demnach auch nach nationalem Recht befristet ist. Auffällig erscheint allerdings das Herr Henze in seiner Stellungnahme wesentliche Bestandteile der Rechtsnorm FeV bewusst (?) nicht anführt, da aus diesen klar hervorgeht, dass es eben keine zeitliche Befristung bezüglich auszuräumender Fahreignungszweifel gibt.

Laut FeV ist die Fahreignung grundsätzlich über ein MPU-Gutachten nachzuweisen, wenn die Nichteignung einmal festgestanden hat.

Zitat:

§ 14 Abs. 2

Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist für die Zwecke nach Absatz 1 anzuordnen, wenn

1. die Fahrerlaubnis aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe durch die Fahrerlaubnisbehörde oder ein Gericht entzogen war,

2. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder – ohne abhängig zu sein – weiterhin die in Absatz 1 genannten Mittel oder Stoffe einnimmt,…

Aus diesem Paragraphen wird ersichtlich, dass auch unabhängig von der Tilgungsfrist etwaiger Punkte die Fahreignung nach nationalem Recht nicht dadurch wiederhergestellt ist, nur weil die Punkte in Flensburg getilgt sind. Übertragen auf deutsche Bürger müsste dies ja auch bedeuten, dass ein Kiffer der im Straßenverkehr „erwischt“ wurde zwar den Führerschein entzogen bekommt (fehlendes Trennungsvermögen), diesen dann aber nach 5 Jahren ohne weitere Überprüfung wieder bekommt. Da der Fall von EuGH an das VG Sigmaringen zur abschließenden Prüfung zurückverwiesen wurde, kann man nur gespannt sein, ob das VG Sigmaringen das nationale Recht ebenso bewertet wie die Politik.

Positiv ist zu werten, dass das Thema im letzten Jahr zu einigen parlamentarischen Anfragen geführt hat und die Politik somit gezwungen wird sich mit dem Thema intensiver auseinander zu setzen. Im Weiteren hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 die Grünen bei ihrem Gesetzentwurf zur Cannabisregulierung auch die verkehrsrechtlichen Normen berücksichtigt. Demnach fordern sie in dem Gesetzentwurf einen THC-Grenzwert von 5ng/ml und was noch viel wichtiger ist eine Änderung im Verwaltungsrecht (FeV), das wie bei Alkohol bei einer wiederholten Zuwiderhandlung Zweifel an der Trennungsbereitschaft begründet werden kann, die eine MPU Anordnung zur Folge hat. Damit wäre dann ausgeschlossen, dass die Verwaltungsbehörden schon nach der ersten Zuwiderhandlung den Führerschein entziehen können.

Zustimmung, gerade was die Gesetzesänderungen im Fahrerlaubniswesen betrifft, bekamen die Grünen auch von Seiten der SPD. So führte die SPD-Abgeordnete B. Müller in der ersten Lesung des Gesetzesentwurfes im Bundestag aus,

Zitat:

„Wir erreichen die jungen Leute mit dem generalpräventiven Ansatz auch deshalb nicht mehr, weil die Sanktionen zum Teil grotesk überzogen sind.“…“Nehmen Sie zum Beispiel das Straßenverkehrsrecht.“

Ist der Führerschein für Mofa oder Auto weg, muss durch eine teure MPU nachgewiesen werden, dass sich der Konsument in der Zukunft rechtstreu verhalten wird. Der Führerscheinentzug führt nicht selten zum Verlust von Job oder Ausbildungsplatz; das ist insbesondere für Jugendliche im ländlichen Raum ein großes Problem. Ich komme aus dem ländlichen Raum und kenne einige Fälle, in denen das passiert ist. Das sind die sozialen Konsequenzen, die diese Politik auch mit sich bringt.

Die Rechtslage, die wir jetzt haben, führt zu einer Art Sanktions-Flatrate; so will ich das einmal nennen. Es ist kein Wunder, dass die Konsumenten mit so etwas wie Flatrate- Rauchen reagieren; denn es ist ja egal. Wenn man raucht – egal wann und wie –, droht Strafe. Man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Das ist die Konsequenz, die die Jugendlichen daraus ziehen. Das hat mit der strafrechtlichen Prävention, wie gesagt, nichts mehr zu tun. Daher sind die im Gesetzentwurf der Grünen enthaltenen Vorschläge im Hinblick auf Änderungen im Straßenverkehrsgesetz und in der Fahrerlaubnis- Verordnung aus meiner Sicht durchaus sachgerecht.

Das grundsätzliche Problem wird zwar mittlerweile von einigen Politikern/Parteien wahrgenommen, aber bis es zu einer durchgreifenden Änderung in dem Bereich kommt, muss der Druck mit Öffentlichkeitsarbeit und weiteren parlamentarischen Anfragen dazu erhöht und aufrechterhalten werden. Dies ist wiederum nur möglich, wenn die Masse die es letztendlich betrifft bereit ist, die politische Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Zahlen müssen die Kiffer sowieso. Ist nur die Frage wofür.

In diesem Sinne Prosit Neujahr