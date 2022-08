Bild: BMG/Thomas Ecke

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gekifft. Er empfand es als angenehm.

Der aktuelle Bundesgesundheitsminister hat tatsächlich gekifft. Dies hat der Politiker in einem Interview mit der Heute Show zugegeben. Auch wenn die Heute Show eine Satiresendung ist, tätigen Politiker trotzdem dort nicht nur ironische Aussagen. Konkret sagte er auf die Frage ob er schon geraucht hat: “Ein guter Arzt probiert alles aus, um auch seine Patienten beraten zu können und von daher habe ich auch schon konsumiert. Auf die Nachfrage von Lutz van der Horst “Und wie wars?” antwortete der Minister mit: “Angenehm muss ich sagen.”

Lauterbach ist ein umstrittener Gesundheitsminister gerade hinsichtlich seiner Coronapolitik, aber bei dem Thema Cannabislegalisierung hat er diesmal Witz und Humor bewiesen.

Aktuell findet in der deutschen Gesellschaft und Politik ein Paradigmenwechsel statt. Das Stigmata des faulen Kiffers wandelt sich. Es ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nicht nur sind aktuell mehr Menschen für eine Legalisierung als dagegen sondern auch immer mehr Menschen stehen offen zu ihrem Cannabiskonsum. Vom Manager, der Hausfrau/Hausmann, über den Arzt, bis hin zum Politiker oder gar dem Gesundheitsminister sind Cannabiskonsumenten in der breiten Bevölkerung vertreten. Ein so wichtiger Minister wie dem Gesundheitsminister die offen zu ihrem Cannabiskonsum stehen sind definitiv ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Lauterbach fordert trotzdem Safety First bei der Legalisierung.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken