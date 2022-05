Bayerns Gesundheitsminister besorgt über Cannabis

Der Minister steht kritisch gegenüber einer Euphorie über legales Hanf

Herr Holetschek versucht, Politik zu verstehen (Dramatisierung). Bild: Nathan Cowley.

Herr Holetschek ist besorgt: Es könnte Cannabis konsumiert werden. Nicht nur das, sollte Cannabis für Genußzwecke legalisiert werden, könnte noch mehr Cannabis konsumiert werden. Das kann und will Herr Holetschek nicht einfach so hinnehmen. Es muss sich doch jemand um die ganzen Kiffer kümmern. Glücklicherweise für Herrn Holetschek stellt sich heraus dass er selbst Bayerns Gesundheitsminister ist. Er äußert sich also: „Es muss verhindert werden, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren.“



Seine Partei, die CSU, sieht das auch schon immer so. Leider ist die CSU nicht mehr am Drücker in Sachen Drogenpolitik seitdem man die Wahl verloren hat und Daniela Ludwig nicht mehr Drogenbeauftragte ist. Und jetzt hatte dieser Lauterbach-Karl (SPD) auch noch angekündigt, Fachgespräche einzuleiten. Gemeinsam mit Experten und Eindrücken aus verschiedenen Lebensrealitäten der Bürger der Bundesrepublik will man hier an einem Gesetzesentwurf arbeiten. Aber irgendwas stört Herrn Holetschek daran.



Er begrüße zwar, dass ein solcher Prozess statt finde, aber irgendwie… freuen die aus der SPD und FDP sich darüber einfach zu sehr. Das geht zu weit. Wenn die sich freuen, dass es voran geht – und wenn der Wähler sieht, dass es voran geht – was soll dann aus den eigenen Argumenten werden? Wer hört noch zu, wenn logische Hammerfäuste wie „Cannabis ist verboten, weil es illegal ist“ auf die Regierung einprasseln? Was soll aus der Vorbildfunktion von Bayern werden? Nein, so nicht, irgendwas muss jetzt gesagt werden: „Die geradezu euphorischen Reaktionen aus den Reihen von SPD und FDP auf den angekündigten Gesetzentwurf lassen aber befürchten, dass die Gegenargumente ignoriert werden,“ so Bayerns Gesundheitsminister.



Denn wenn sich Leute über die Legalisierung freuen, dann wird der Konsum verharmlost. Niemand redet dann etwa darüber, dass man von Cannabis süchtig werden kann, oder hier psychische Erkrankungen auftreten können. Auch wenn mit dem eingenommenen Steuergeld mehr Aufklärung und Suchtprävention betrieben werden soll – wenn sich Politiker darüber freuen, dass ein Gesetz mit Fachpersonal besprochen wird, dann kann das nur schief gehen. Viel besser wäre die gute, alte Methode der CSU: Verbieten, weil das eben verboten gehört. Und wenn Dinge beschlossen werden, dann bloß nicht auf die Experten hören, sondern darauf, was politisch weiterbringt. Aber irgendwie hört Bayerns Gesundheitsminister ja keiner mehr zu. Warum nur?

