Münchener Polizei: Kiffen, Koks und Hitlergruß

Die Vorwürfe gegen die Münchener Polizei werden immer häufiger und lauter.

Bild: Markus Spiske / Creative Commons.

Die Münchener Polizei zeigt sich derzeit von ihrer besten Seite: Am vergangenen Mittwoch wurde ein Ex-Polizist zu 4200 Euro verurteilt, die Vorwürfe sind gravierend. Unter anderem soll der Mann einen Gefangenen gefesselt und die Bilder anschließend verschickt haben; ein Hitlergruß im Biergarten sowie Drogenbesitz und -Erwerb waren ebenfalls unter den Vorwürfen.



Der Prozess ist Teil eines andauernden Skandals innerhalb der Münchener Polizei – nachdem 2018 ein Drogendealer bei einem Autounfall erwischt wurde, verriet dieser unzählige Personen, die Teil seines Geschäfts waren. Der Mann nannte unter anderem eine Reihe von Polizisten; im Zuge dessen wurde bei der Polizei enormer Amtsmissbrauch festgestellt. Ebenso scheinen Drogenhandel, -Besitz, und -Konsum weit verbreitet. Auch Bestechlichkeit und Rassismus schien an der Tagesordnung. In Chatgruppen wurden Gewaltfantasien und rassistische Aussagen getätigt. Insgesamt 235 Delikte wurden bisher durch eine Sonderkommission ermittelt.



Im Falle des jetzt verurteilten Ex-Polizisten kommen leider Kiffer nicht gut weg – denn nicht jeder Kiffer verhält sich eben so, wie der Polizist, der in Chatgruppen von „Buffi-Buffi“ sprach, wenn man sich zum Kiffen verabredete. Auch wenig einfallsreich waren die ‚Codewörter‘ für Kokain: „Miami“ oder „K“. Umso verwunderlicher, dass die Strafe für den jetzigen Fitnesstrainer so milde ausfällt: Fasst man die Straftaten zusammen und behält dabei den gängigen Umgang Bayern’s mit Drogen im Hinterkopf, scheint 4200 Euro eine sehr milde Strafe. Der Mann bedauerte derweil zutiefst die Entwicklung hin zum drogenkonsumierenden Polizisten, der im Biergarten mit Hitlergruß zu sehen war und Bilder eines Gefangenen in Unterwäsche an Freunde schickte.



Das Gericht beteuerte, dass gerade der Beruf des Mannes die Taten zusätzlich in einem schlechten Licht darstellen lässt: „Gerade als Polizist hat man hier die erhöhten Pflichten,“ unter anderem die „Verhinderung, dass rassistische Gesinnungen in der Bundesrepublik wieder aufflammen können.“ Für die Münchener Polizei ist der Prozess ein herber Skandal, der wohl kaum ohne das Wissen vieler auch hochrangiger Polizisten hätte existieren können.

