Bayerns Kreuzzug gegen Cannabis und Drogen wird immer abartiger

Hohe Haftstrafen für Betäubungsmittel-Fachhändler

Bild: Sadhu van Hemp

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Bayern ist in Sachen Drogenpolitik ein Failed State. In keinem anderen Bundesland werden Drogenkonsumenten erbarmungsloser verfolgt, und nirgends in der deutschen Konföderation fordert der Anti-Drogen-Krieg mehr Todesopfer. Und das Perverse ist, dass die regierenden Christdemokraten und Freien Wähler alle Anstrengungen unternehmen, um die Opferzahlen weiter in die Höhe zu treiben.

Dass die rotgrüngelbe Bundesregierung in Berlin auf der Suche nach einer anderen Drogenpolitik ist und infolgedessen die bayerische Hetzjagd auf Drogenstraftäter nicht gutheißt, geht der Polit-Clique um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Allerwertesten vorbei. Menschen, die unter weißblauem Himmel mit illegalen Rauschmitteln wie Cannabis Entspannung suchen, werden gesellschaftlich wie Schwerverbrecher behandelt, die es auf Teufel komm raus zu läutern gilt.

Für den Läuterungsprozess zuständig sind die Bayerischen Justizbehörden. Und die schlagen bei Drogenstraftaten und Cannabis-Vergehen gnadenlos und mit voller Härte zu wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Auf Milde können Betäubungsmittelstraftäter vor königlich-bayerischen Amtsgerichten nicht hoffen – Kuscheljustiz bleibt Steuerbetrügern, alkoholberauschten Todesfahrern und anderem systemrelevanten Lumpenpack vorbehalten.

Besonders hart traf es Mitte letzter Woche vier Männer aus der Landeshauptstadt. Zur Verhandlung vor dem Münchener Landgericht stand der Tatvorwurf des illegalen Handels mit Drogen und Cannabis im großen Stil. Laut Anklageschrift sollen drei der Delinquenten Anfang 2020 eine „Bande“ gegründet und zum Schein einen Gemüsehandel betrieben haben, über den Drogen verkauft und Geld gewaschen worden sei.

Für zwei der Beschuldigten endete der Prozess mit einem Urteil, das einmal mehr unter Beweis stellt, dass sich die Justiz des Freistaats Bayern nicht hinter der anderer Failed States verstecken muss: Die beiden Verurteilten müssen jeweils acht Jahre in die Hölle des bayerischen Strafvollzugs. Zudem müssen sie nach zwei Jahren Haft mit einer Therapie beginnen, um sich von IrrenärztInnen heilen und resozialisieren zu lassen. Dem dritten Angeklagten wird vier Jahre und sechs Monate die Freiheit entzogen.

Der vierte Mann, der nach Angaben des Gerichts als Fahrer für den Transport zuständig gewesen sei und Ende November 2020 rund 175 Kilogramm Marihuana nach München gebracht haben soll, muss für drei Jahre auf ein menschenwürdiges Leben verzichten.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

