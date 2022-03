Mehr Drogentote in Bayern – CSU ist besorgt

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist besorgt. Im Freistaat ist die Zahl der Drogentoten gestiegen.

“Menschen, die von illegalen Suchtmitteln abhängig sind, brauchen unsere Hilfe” so der CSU-Politiker. Er fordert, dass die aktuelle Bundesregierung ihren “umstrittenen Drogenkurs” ändert, auch hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis.

Aus der Polizeilichen Kriminalstatistik geht hervor, dass die Zahl der Drogentoten in Bayern von 248 (2020) auf 255 in 2021 gestiegen ist.

Es werden laut Holetschek 8 Millionen Euro jährlich in Suchtprävention – und hilfe investiert.

Des Weiteren behauptet er: “Leider habe die Berliner Ampel Experten-Warnungen in den Wind geschlagen.” Er zählt Nebenwirkungen von Cannabis wie “Auswirkungen aufs Gedächtnis” sowie “Psychosen” auf.

Das viele der Gefahren von Cannabis an synthetischen Cannabinoiden und Streckmitteln liegen ist für Holetschek offensichtlich Neuland.

Der Zynismus dieser Aussagen stellt einen neuen menschlichen Tiefpunkt da. Nicht nur haben die Drogentoten mit Cannabis nichts zu tun, sondern gerade die bayrische Drogenpolitik ist verantwortlich für die vielen Drogentoten.

Bayern weigert sich seit jeher Drogenkonsumräume einzurichten. In diesen Drogenkonsumräumen können Drogenkonsumenten in hygienischen Bedingungen Drogen nehmen. Bei einer versehentlichen Überdosierung kann sofort ein Notarzt gerufen werden und die Sozialarbeiter können vorerst Erste Hilfe leisten. Bayern möchte dies nicht.

In sämtlichen Städten in denen Drogenkonsumräume eingeführt wurden, ist die Zahl der Drogentoten gefallen. In München nehmen Drogenkonsumenten die Drogen versteckt in den Katakomben ein. So wird ein sauberes Image nach außen gegeben und das Problem wird ignoriert. Eine Heuchelei die zu der CSU passt.

Die Ampel möchte neben der Cannabislegalisierung auch Drug Checking einführen. „Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus.“ heißt es im Koalitionsvertrag.

Diese Maßnahmen helfen erwiesenermaßen. Die Ampel muss diese umgehend umsetzen und die CSU sollte mal Nächstenliebe lernen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

