Aktueller Suchtbericht: Tabak- und Alkoholkonsum bleiben hoch

Laut aktuellem Suchtbericht bleibt Tabak- und Alkoholkonsum problematisch hoch



Laut einem aktuellen Suchtbericht aus Hamm bleibt die Anzahl der Tabak- und Alkoholkonsumenten problematisch hoch. Zwar werden weniger Zigaretten geraucht, aber dafür nimmt der Konsum von Shisha-Wasserpfeifentabak stark zu. Auch geht aus dem „Jahrbuch Sucht 2022“ hervor, dass Deutschland weiterhin ein „Hochkonsumland“ in Bezug auf Alkohol bleibt. Die Folgen des Konsums zeigt sich auch an der Sterberate: Es sterben jährlich bundesweit mehrere Zehntausend Menschen an den Folgen des Rauchens und des Alkoholtrinkens. Experten und Expertinnen betonen die Ernsthaftigkeit des Problems.



Im Jahr 2021 lag der Konsum von Fertigzigaretten bei 71,8 Milliarden Stück, dies fiel nun um 2,8 Prozent. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 863 Zigaretten ist dies der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Dafür aber ging der Verbrauch von Pfeifentabak um 40 Prozent rauf und somit auf knapp 8400 Tonnen. Das Wasserpfeifentabak-Geschäft boomt, durch den anhaltenden Trend, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.



Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gab es in Deutschland allein in einem Jahr 62.000 alkoholbedingte Todesfälle. Diese Zahl jedoch bezieht sich auf das Jahr 2016, da die WHO die Studie unter 195 Ländern nur in größeren Jahresabständen ermittelt. Dennoch ist Alkohol ein Zellgift, bestätigt der Vorstandschef Norbert Scherbaum. Auch die meisten körperlichen Erkrankungen sind dem Alkoholkonsum geschuldet. Nichtsdestotrotz seien Fortschritte bemerkbar. Vor allem in einem längerfristigen Vergleich. 1970 hat jeder Bundesbürger ab 15 Jahren im Schnitt 14,4 Liter Reinalkohol konsumiert. Im Jahr 2019 noch 10,2 Liter. Fakt ist aber jedoch, dass in Deutschland zu viel Alkohol konsumiert wird. Es soll ab dem 14. Mai eine Aktionswoche geben, wo auf die Risiken hingewiesen wird.

