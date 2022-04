Suchtbericht 2021: Volkskrankheit Alkoholismus

Auch Suchtprobleme in Verbindung mit Cannabis stiegen an

Sachsen lässt nachfragen: Wie steht es mit der Sucht im eigenen Land? Dabei liefer der Suchtbericht jedes Jahr zuverlässige Zahlen. Nach der Auswertung der Ergebnisse des letzten Jahres steht fest: Alkoholismus ist noch immer eine Volkskrankheit. Die Suchtberatungsstellen offenbaren alarmierende Zahlen; beinahe die Hälfte aller Beratungen drehten sich um Probleme mit Alkoholismus – das sind mehr als im Jahr davor. Auch etwa 75% aller Suchtdiagnosen in Krankenhäusern bezogen sich auf Alkoholismus. Das teilte die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren (SLS) mit.



Unter Jugendlichen ist Alkohol noch immer sehr bliebt: Laut einer YouGov-Umfrage konsumieren etwa 19% der deutschen Jugendlichen einmal wöchentlich Alkohol. Doch der Suchtbericht wartete auch mit weiteren beunruhigenden Statistiken auf: Etwa 16,6 der Gespräche drehten sich um Crystal Meth. Auch Cannabis zeigt sich mehr und mehr im Suchtbericht. Seit Jahren steigt der Anteil von Cannabis-bezogenen Suchtdiagnosen, stationär machen diese etwa 4 Prozent aller Suchtdiagnosen aus, ambulant etwa 13 Prozent. In Deutschland führt Berlin weiterhin in Sachen Cannabis: Hier werden beinahe 12 Tonnen Cannabis pro Jahr verkifft, beinahe jeder Dritte hat hier mindestens einmal in seinem Leben Cannabis probiert.

