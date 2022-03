Medizinalhanf – keine Wirkung aber Abhängigkeit?

Eine Studie zweifelt an der schmerzlindernden Wirkung.

Bild: Creative Commons.

Seit 2017 ist Medizinalhanf in Deutschland legal – auch wenn es mitunter nicht einfach ist, an die Medizin zu gelangen. Über die Wirkung von medizinischem Bubatz wird hierzulande noch viel diskutiert. Auch deswegen ist es für Ärzte nicht immer einfach, die grüne Medizin zu verschreiben: Bevor nicht alle anderen Behandlungsmöglichkeiten erschöpft sind, darf Cannabis laut dem Gesetzgeber nicht zum Einsatz kommen.



Nun gießt eine Studie aus den USA Öl ins Feuer: Mit einer Studie meinen die Wissenschaftler nachweisen zu können, dass Medizinalhanf eher wenig gegen Schmerzen, Angstzustände oder Depressionen hilft, dafür aber die Abhängigkeit und die Schwere dieser verstärkten. Bis auf verbesserten Schlaf verzeichnen die Wissenschaftler aber keine positiven Wirkungen. Für die Studie wurden 186 Personen drei Jahre lang untersucht, denen allesamt Cannabis gegen ihre Schmerzen, Angstzustände oder Depressionen verschrieben wurde. Die 122 Frauen und 64 Männer wurden randomisert erfasst. Nach einer Baseline-Untersuchung nach dem Erlangen einer medical marijuana card (mit der Cannabis gekauft werden kann) wurden die Patienten in der 2., 4. und 12. Woche persönlich sowie in der 8. Woche telefonisch befragt und untersucht.



Es wurde den Befragten selbst überlassen, wie oft und welche Art von Cannabis sie auf welche Art konsumieren – dadurch sollte ein durchschnittlicher, realitätsnaher Durchschnittsnutzer geschaffen werden. Das macht durchaus Sinn: Würde man den Konsumenten vorschreiben, wie sie Cannabis konsumieren sollten, wäre das normale Konsumverhalten der Befragten gestört. Ziel der Studie ist schließlich, herauszufinden ob bei verantwortungsbewusstem Konsum unter ärztlicher Aufsicht eine Minderung der Symptome auftritt. Dabei gaben zwischen 8 und 17 Prozent (je nach Gruppe) der Befragten an, ein verstärktes Suchtgefühl zu empfinden.



Im Vergleich dazu gaben aber beinahe alle Befragten an, in Punkto Symptomlinderung keine Verbesserungen erfahren zu haben – lediglich im Bezug auf Schlaf habe das Medizinalhanf geholfen. Sie litten also nach eigenen Angaben weiterhin unter den Symptomen, wegen denen ihnen Medizinalhanf verschrieben wurde. Andere, ältere Studien haben Cannabis aber bereits eine schmerzlindernde Wirkung attestiert. Wenn die andauernde etwas zeigt, dann dass die Forschung im Bezug auf Cannabis noch in den Kinderschuhen steckt.

