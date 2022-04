Big Cannabis-Bust im Kinderzimmer

Bayerische Polizei legt 15-jährigem Cannabis-Fachhändler das Handwerk

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Wunderkinder gibt es immer wieder. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) war ein solches. Bereits als Fünfjähriger arbeitete der Bub im Schweiße seines Angesichts als Komponist und Musiker – und der Rubel rollte. Auch das Allroundgenie Michael Jackson (1958-2009) war noch ein Vorschulkind, als er seine Karriere als „King of Pop“ startete. Selbst posthum sind die beiden Wunderkinder geschäftstüchtig – im Verkauf von Millionen Tonträgern und Mozartkugeln.

Ein ähnlich besonderes Talent zeigte ein 15-jähriger Schüler aus dem oberbayerischen Dorfen – allerdings nicht auf dem Gebiet der Unterhaltungskunst. Seiner Begabung freien Lauf ließ das Knäblein auf andere Weise – und das voll mutiger Überzeugung und der Gewissheit, Gutes in einer schlechten Welt zu tun. Getrieben von dem Unwillen, sich dem staatlich verübten Verbrechen der Cannabis-Prohibition widerstandslos zu beugen, sah sich der Pubertierende gezwungen, bei der Versorgung der Bürger seines Städtchens mit illegalen Rauchwaren mitzuwirken – und sich neben der Schule ein Extrataschengeld hinzuzuverdienen. Das Bübchen war also auf dem besten Weg, ein ganz Großer im Cannabis-Gewerbe zu werden und über kurz oder lang den Ruhm eines Howard Marks zu erlangen

Doch das Unglück wollte es, dass dem kaufmännisch begabten Wunderknaben die Staatsgewalt auf die Schliche kam und ihm ein Berufsverbot erteilte. Die Hintergründe, wieso der Cannabis-Handel aufflog, sind nicht bekannt. Allerdings lässt sich leicht ausmalen, dass es dem Grünschnabel an Erfahrung und Finesse fehlte, um unter den Radar der Drogenfahndung zu bleiben.

Als die Kriminalpolizei Erding mit einem Durchsuchungsbeschluss im Elternhaus anrückte und das Kinderzimmer des verdächtigten Jugendlichen inspizierte, wurden 200 Gramm Marihuana, Händlerutensilien sowie rund 1800 Euro „in szenetypischer Stückelung“ gefunden. Zudem wird ihm zur Last gelegt, sich bei einem Großdealer wiederholt mit Marihuana und Haschisch in größeren Mengen eingedeckt zu haben.

Laut der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord begründet sich daraus „der Verdacht eines umfangreichen und gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln“.

Die Frage, die sich nach dieser Polizeimeldung stellt, ist, wie es überhaupt sein kann, dass in Bayern und Deutschland Kinder mit Cannabis dealen, anstatt Violine, Klavier und Latein zu lernen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Cannabis zu Unrecht illegal ist und nur über Leute erhältlich ist, die sich etwas trauen und guten Gewissens ihr kaufmännisches Talent bis zum Anschlag ausreizen?

Wünschen wir dem in Dorfen erwischten Jungdealer, dass er die Abstrafung einigermaßen unbeschadet übersteht und sich weitgehend treu bleibt. Wer weiß, was für Talente noch in ihm schlummern, die höchste Anerkennung verdienen.

