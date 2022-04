Havliza (CDU) lehnt Cannabis-Legalisierung ab

Niedersachsens Justizministerin Babara Havliza (CDU) lehnt die Cannabis-Legalisierung ab. Sie will Kinder und Jugendliche schützen.

„Ich gönne jedem Erwachsenen Menschen, dass er in gewissen Lebenssituationen zum Joint greift und für ein paar Stunden besser drauf ist, ohne deswegen von der Justiz belangt zu werden. Geschenkt.“ sagt die 64-jährige Ministerin. Damit hat die frühere Strafrichterin eine Entkriminalisierung angesprochen. Eine Entkriminalisierung von Konsumenten wäre ein sinnvoller Anfang, dies hat bisher weder die CDU/CSU noch die Ampel veranlasst.

„Das größte Problem ist der Jugendschutz“ mahnt Havliza. Jugendliche würden ihres Erachtens dadurch möglicherweise in die Illegalität abgedrängt werden. Als Argumentationsgrundlage nimmt sie die „teuren“ Preise bei einem staatlich reguliertem Produkt. Das Jugendliche aktuell keinerlei Probleme haben an Cannabis zu kommen ist ihr offensichtlich nicht bekannt.

Des Weiteren sind ihr die Ergebnisse aus diversen anderen Ländern nicht bekannt. Diese haben ergeben, dass eine Legalisierung von Cannabis keinen signifikanten Einfluss auf die Konsumzahlen von Jugendlichen hat.

Jugendliche haben keinerlei Probleme aktuell auf dem Schwarzmarkt an Cannabis zu kommen. Durch eine Legalisierung schrumpft der Schwarzmarkt und der Zugang zu Cannabis ist den Jugendlichen erschwert. Das Argument von der CDU Politikerin scheitert mal wieder an der Realität.

Eine weitere Argumentation die von Barbara Havliza angeführt wird, ist die Entlastung der Polizei und Justiz. „Wir können doch nicht sagen: Bis gestern war etwas schlimm, heute ist es aber nicht mehr so schlimm, weil wir die Justiz entlasten wollen. Dieser eher betriebswirtschaftliche Blick auf die Justiz ist mir fremd“, so die Ministerin. „Polizei und Justiz müssen vielmehr so ausgestattet werden, dass wir weiter alle Straftaten angemessen verfolgen können.“ Dies gelte für Drogendelikte ebenso wie für das Schwarzfahren sowie auch Ladendiebstähle.

Auch hier verwechselt Frau Havliza tatsächliche Vergehen wie “Schwarzfahren” und “Ladendiebstähle” wo es tatsächlich zu einem finanziellen Schaden von Dritten kommt, mit einer mündigen Entscheidung eines Erwachsenen Bürgers welche nur ihn selbst betrifft. Cannabis soll legalisiert werden, da bei “Drogenkonsum” nur der Konsument selbst betroffen ist. Die Entlastung der Polizei und Justiz ist eine positive Konsequenz aus der Legalisierung und kein Alleinstehendes Argument.

Havliza ist aktuell noch Mitglied des Bundesrats. Die kommende Wahl in Niedersachsen (9. Oktober 2022) könnte dies ändern.

Jemand muss doch mal an die Kinder und Jugendlichen denken – die CDU/CSU macht es jedenfalls nicht.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken