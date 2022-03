Krankenkasse Barmer zieht Bilanz bei medizinischem Cannabis

Barmer zieht Fazit zu Einsatz von Cannabis als Medikament



Cannabis als Medizin wird in Deutschland nun seit fünf Jahren praktiziert, nun zieht die Krankenkasse Barmer ein Fazit zum Einsatz von Cannabismedikamenten. Insgesamt seien 23.000 Anträge bei der Barmer eingegangen, bewilligt wurden 15.900 Patienten. Dies bestätigt die Barmer. In den letzten zwei Jahren seien die Zahlen sogar deutlich im Rückgang gewesen: „Der große Hype um Cannabis scheint vorbei, und es wird gezielter eingesetzt“, so der Vorstandschef Christoph Straub. Auch erwähnt er, dass Cannabis eben auch kein „Allheilmittel“ sei, weshalb man nicht jeden Antrag genehmigen kann. Das Gesetz besagt, dass der Einsatz von Cannabis als Medizin nur für Patienten:innen mit schwerwiegenen Erkrankungen erlaubt ist. Deshalb wird medizinisches Cannabis in der Schmerztherapie bei chronischen Krankheiten oder die Linderung von schweren Nebenwirkungen bei einer Chemotherapie angewendet. Laut Barmer geht die Zahl der Anträge immer weiter zurück. 2019 waren es circa 5800 Anträge und im vergangenen Jahr nur noch 4300.

