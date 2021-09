Studie: Legalisierung führt nicht zu mehr Jugendkonsum

Die Studie aus den USA suggeriert sogar Gegenteiliges

Eine langjährige Studie in den USA konnte keine Zusammenhänge zwischen Cannabis Legalisierung und erhöhtem Jugendkonsum feststellen. Die Auswirkungen auf das Konsumverhalten Jugendlicher sind „statistically indistinguishable from zero“. Also so klein, dass sie kaum feststellbar sind. Ein weiteres Ergebnis ist konträr zu einem der wichtigsten Argumente der Gegner einer Legalisation. Die Studie suggeriert, dass unter bestimmten Maßnahmen der Konsum sogar abnimmt. Die Wissenschaftler kamen zur Erkenntnis, dass “medical marijuana law (MML) adoption was associated with a 6% decrease in the odds of current marijuana use and a 7% decrease in the odds of frequent marijuana use.”

Die Studie mehrerer Wissenschaftler bezieht sich auf Ergebnisse staatlicher Youth Risk Behavior Umfragen von 1993 bis 2019. Die Umfragen stammen aus 10 Bundesstaaten, in denen Cannabis vollständig oder für medizinische Zwecke legalisiert wurde.

Eine Erklärung, warum der Konsum Jugendlicher dort abnimmt, wo Cannabis legalisiert wurde, konnten die Wissenschaftler nicht geben. Befürworter der Legalisation begründen das Ergebnis mit stärkeren Kontrollen in öffentlichen Läden. Da der Schwarzmarkt erheblich unter einer Legalisierung leidet, liegt die Vermutung nahe, dass es schwer werden sollte, ausserhalb der offiziellen Shops an Cannabis zu kommen. Die Studie reiht sich damit ein in eine Liste staatlich geförderter Studien, die allesamt zu ähnlichen Ergebnissen kommen.

