Burkhard Blienert fordert mehr Hilfe für Suchtkranke

Blienert fordert bei der Suchtkommission der Vereinten Nationen mehr Hilfe für Suchtkranke



Burkhard Blienert, der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, fordert bei der internationalen Suchtkommission der Vereinten Nationen mehr Hilfe für Suchtkranke. Mit dieser Forderung möchte Blienert „drogenbedingte Schäden“ reduzieren: „Drogenkonsumräume und Spritzentausch, HIV- und Hepatitisbehandlung – das alles dient dazu, die ge­sundheitsschädlichen Kreisläufe der Sucht zu mildern. Substitutionsbehandlung ist der Schritt weg von der Straße.“ Deutschland will in diesem Thema besser werden. Die Behandlung von Drogenabhängigen optimieren: „Und wir wollen den Schutz und die Hilfen für Betroffe­ne ausbauen. Stichwort Harm Reduction. Viele Todesfälle sind vermeidbar“, so Blienert. Auch das Drug-Checking ist ein Teil der Reduzierung der „drogenbedingten Schäden“. Die chemische Analyse von psychotropen Substanzen, womit auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird. Diese Analyse soll dazu dienen Konsumenten vor besonders gesundheitsschädlichen Präparaten zu warnen. Burkhard Blienert erklärte in seiner Rede auch: „Durch Drug-Checking kann das Risiko von Über­dosierungen verringert und Betroffene in die Suchtberatung gebracht werden. Beim Thema Cannabis wollen wir ein neues Kapitel aufschlagen – auch hier geht es uns um Harm Re­duction“

