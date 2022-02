Foto: freeimages maxhoyer

Die Ampel hat keinen Plan – sagt die CDU/CSU. Ein Blick in das Cannabiskontrollgesetz hätte nicht geschadet.

Am 16.02.22 veröffentlichte die CDU/CSU eine Pressemitteilung mit der Behauptung, die „Hanf-Ankündigungen von Minister Özdemir sind unausgegoren.“

„Die Ampel kann weder Daten, Informationen oder irgendwelche Vorstellungen zu ihren Plänen zur Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken vorlegen. Daher lässt die Bundesregierung die Fragen zum Hanfanbau auch im Wesentlichen komplett unbeantwortet.“ behauptet Stegemann der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sieht in dem Hanfanbau großes Potenzial. „Viele Bäuerinnen und Bauern stehen in den Startlöchern, um Hanf anzubauen.“ so der Minister. Dieses Statement ist nicht korrekt. Es wird mehr Nutzhanf angebaut werden, jedoch das Cannabis zu Genusszwecken wird sich eher weniger auf Deutschen Feldern finden.

Die Grünen haben bereits am 04.03.2015 ihren Entwurf des Cannabiskontrollgesetz (CannKG) veröffentlicht. Dies ist bisher nur ein Entwurf und kein vollständig ausformuliertes Gesetz. Jedoch bietet dieser Entwurf einen guten Einblick wie Cannabis adäquat reguliert werden kann. Cem Özdemir hat am CannKG mitgearbeitet. Vielleicht wäre ein Blick in einen sechs Jahre alten Gesetzesentwurf nicht schlecht.

Im CannKG sind im „§ 29 Antrag auf Hanfanbau zur Cannabisgewinnung“ die Anforderungen klar geregelt. So müssen Angaben über die Landwirte, die bewirtschafteten Flächen, sowie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen „insbesondere Zäune“ bei der zuständigen Behörde eingereicht werden.

Ebenfalls liegen ganz klare Bestimmungen zu dem Anbau von medizinischem Cannabis vor. Die CDU/CSU bestätigt mit dieser Pressemitteilung nur ihre eigene Faulheit. Sowohl Nutzhanf als auch medizinisches Cannabis sind ganz klar geregelt. Diese Regelungen werden bei einer Legalisierung eine wichtige Rolle spielen.

Hans Jürgen Thies (CDU): „Die dürftigen Antworten der Bundesregierung zeigen, wie wenig man sich dort bisher mit den Hintergründen einer solchen Legalisierung, auch mit Blick auf den gesundheitlichen Verbraucherschutz, auseinandergesetzt hat.“

Die Aussage von Herrn Thies belegt, dass sich die CDU kaum mit einer Cannabislegalisierung auseinandergesetzt hat. Die jahrzehntelange Prohibition hat zu der Entstehung eines gefährlichen Schwarzmarktes geführt. Auf diesem Schwarzmarkt, welcher ein direktes Kind der vergangenen Politik ist, gibt es neben Haarspray und Glasscherben auch synthetische Cannabinoide im Cannabis. Diese synthetischen Cannabinoide sind sogar für Todesfälle verantwortlich.

Wahrer Verbraucherschutz äußert sich nicht in der Aufrechterhaltung des Status Quo. Der Status Quo gefährdet aktuell die Gesundheit und dies ist auch faktisch belegt.

Die CDU/CSU stellt Behauptungen auf, ohne dies zu begründen. Ebenfalls werden Agrarpolitik und Gesundheitspolitik vermengt. Weder Herr Thies noch Herr Stegemann liefern für Ihre Argumentation Quellen. Dies ist besonders zynisch, wenn man bedenkt, welchen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schaden diese Drogenpolitik hat.

Eine Presseanfrage des Hanfjournals zu der Presseinformation der CDU/CSU wurde von dem Pressesprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Julian Mieth beantwortet. „Wir freuen uns, dass die Unionsfraktion in Sachen Cannabis-Legalisierung Druck macht und gut durchdachte Konzepte einfordert. Genau daran sitzen wir gerade. “ teilte uns Herr Mieth mit. Das Bundesministerium für Gesundheit ist Federführend bei der Cannabislegalisierung. Weitergehend wurde erwähnt, dass der Bauernverband den Anbau von Cannabis für sich identifiziert hat.

Die Bundesregierung arbeite mit Sorgfalt an der Legalisierung. Man wolle dabei bedacht vorgehen und offene Fragen eines komplizierten Vorhabens klären.

Die aktuelle Situation ist unbefriedigend und daran muss sich schleunigst etwas ändern. Ebenfalls ist die Geschwindigkeit zu kritisieren. Es gibt immer noch keine Entkriminalisierung, aber es tut sich etwas. Es bedarf mehr Druck, aber dieser Druck muss eine belegbare Grundlage haben.

Unhaltbare Behauptungen in die Welt zu setzen, wie es die CDU/CSU macht, hilft definitiv nicht. Es wirkt wie ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit. Die ehemalige Regierungspartei hat nach so vielen Jahren immer noch nicht begriffen, wie wichtig eine Legalisierung ist. Solange diese Position nicht überdacht wird, ist es gut, dass die CDU/CSU keine Regierungsverantwortung hat und nur in der Opposition sitzt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

