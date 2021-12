Özdemir: Hanfbauern in den Startlöchern

Der Agrarminister sieht großes Potential in der Landwirtschaft und verteidigt die Legalisierung

Hier könnte schon bald Hanf wachsen.

“Ich freue mich, dass der Irrsinn des Cannabis-Verbots endlich endet,” so der Grünen-Politiker und frisch vereidigte Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir. In einem Gespräch mit der Zeitung “Bild am Sonntag”, wurden neben Themen wie Lebensmittelpreise und Billigware auch Cannabis angesprochen.



Der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen sieht viel Potential in der Cannabis-Landwirtschaft: “Viele Bäuerinnen und Bauern stehen in den Startlöchern, um Hanf anzubauen.” Natürlich müsse dafür zuerst der Gesetzesentwurf im Bundestag verabschiedet werden – aber hier hat das Kabinett Scholz keine Hürden zu befürchten: “Die CDU kann es uns ja nun nicht mehr verbieten,” so Özdemir.



Die Legalisierung ist keineswegs unumstritten, die Polizeigewerkschaft sowie CDU und CSU haben sich gegen eine Legalisierung ausgesprochen, während der Bund Deutscher Kriminalbeamter das Vorhaben pragmatischer sieht – die Drogenpolitik der Merkel-Regierung wurde als unzureichend gesehen. Eine Entkriminalisierung scheint für den Bund eine vernünftige Lösung.



Özdemir verteidigt die Idee einer Legalisierung: “Niemand soll sich die Birne wegkiffen”. Der Grünen-Politiker mit den meisten Erstwähler Stimmen seiner Partei betonte, dass der Kauf von Cannabis auf dem Schwarzmarkt mit Risiken verbunden ist, die sich nur mit einer Legalisierung beheben lassen: Die Enthaltenen Stoffe sind meist unbekannt und auch welche Nebenwirkungen auftreten können sei unklar. Özdemir argumentierte weiter: „Eine Legalisierung, wie wir sie jetzt planen, stärkt also den Jugend- und Verbraucherschutz – und er entlastet unsere Polizei, die sich auf den Schwarzmarkt mit harten Drogen konzentrieren kann“.

