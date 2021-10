Bund Deutscher Kriminalbeamter fordern die Entkriminalisierung vom Cannabis-Konsum

Cannabis-Konsum Entkriminalisierung wird vom Bund Deutscher Kriminalbeamter gefordert







News von Derya Türkmen



„Wir als Verband wollen die Konsumierenden von Cannabis entkriminalisieren”, so äußerte sich der kommissarische Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)-Vorsitzende Dirk Peglow gegenüber der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Eine Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums wird nun gefordert. Der Besitz eines Joints sollte nur noch mit einem Bußgeld bestraft werden. Peglow spricht im Namen des Verbandes, wenn er sagt: “Wir fordern, dass der Konsum als Ordnungswidrigkeit angesehen und mit einem Bußgeld bestraft wird – wie etwa, wenn ich zu schnell mit dem Auto fahre.” Als Vorbild erwähnt er Portugal als Vorreiter. Und somit ist die Meinung zum Thema Cannabis-Legalisierung /Entkriminalisierung bei der Polizei gespalten. Die Polizeigewerkschaften GdP und DPoIG hatten vor Kurzem gegen eine Legalisierung geäußert und diesen als „gefährlichen Irrweg“ bezeichnet. Zudem fordert die BDK ebenfalls kleine lizenzierte Fachgeschäfte für Konsumenten, indem sie Cannabis kaufen können: “Diese Verkaufsstellen sollten Cannabis an Erwachsene verkaufen dürfen – natürlich nicht an Jugendliche”, sagte Peglow.

