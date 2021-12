Riesen-Plantage in Scheune ausgehoben

In Bayern wurde eine Plantage mit Cannabis-Pflanzen im Wert von 450.000 Euro entdeckt

Der Zufall ist die größte Hilfe beim Aufspüren von Plantagen. Das zeigt auch jetzt wieder ein Zufallsfund in der bayrischen Rhön-Gemeinde nahe Hessen. Beamte der örtlichen Polizei nahmen zwei Männer fest, die in einer Scheune eine Plantage mit rund 1.500 Cannabis-Pflanzen betrieben haben sollen.



Aufmerksam wurden die Beamten, nachdem sie auf Streife an der Scheune vorbei kamen und den unverkennbaren Geruch vernahmen. Nachdem man sich zutritt verschaffte, stieß man auf die Pflanzen, welche bereits eine Höhe von zwei Meter erreicht hatten. Der erste Verdächtige wurde vor Ort bei der Pflege der Pflanzen erwischt und festgenommen, danach war der Besitzer der Scheune dran – festgenommen wurde dieser in seinem Wohnsitz nahe Fulda. Die Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft.



Nach Angaben des LKA übernahmen die Polizei die Arbeit der Bauern ab diesem Punkt: Die Pflanzen wurden geerntet und getrocknet – 45 Kilo habe das sichergestellte Cannabis nach der Trocknung gewogen. Das entspreche 450.000 Euro Straßenverkaufswert. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.



Eine solch große Plantage ist ein ungewöhnlicher Fund für die Polizei. Üblicherweise sind moderne Plantagen dezentralisiert und werden eher von gewöhnlichen Bürgern für den Eigenbedarf herangezüchtet. Plantagen in der von der bayrischen Polizei vorgefundenen Größe sind eher Mangelware – daher ist der Fund in der Scheune umso erstaunlicher.

