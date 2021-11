Deine Plantage, meine Plantage

Illegale Plantagen sind auf dem Vormarsch – das ist aber nicht unbedingt ein Zeichen steigender Kriminalität

Vielleicht bei Onkel Werner im Garten: Eine Plantage.

Das Cannabis-Geschäft in Deutschland wächst scheinbar unaufhaltsam – besonders die Plantagen boomen. Nicht nur werden jährlich tausende Kilo Cannabis verkauft und exportiert, sondern auch mindestens ebenso viel angebaut. Der grünen Wirtschaft geht es also bestens. Der Markt scheint noch lange nicht ausgelastet – Bundesweit gibt es “mindestens 1529 Plantagen mit mehr als 20 Pflanzen”. Vor gut zwei Jahren lag diese Zahl noch bei etwa 1356 Plantagen. Die Tendenz ist also steigend. Wäre da nicht nur ein Problem: Die Plantagen sind leider illegal.





Mehrere hunderttausend Pflanzen wurden innerhalb der letzten Jahre bei Razzien in deutschen Plantagen, nun ja, ‘sichergestellt’. Und das häufig nur, weil ein Fahnder quasi über eine Plantage stolpert. Bedenkt man die Kosten solcher Razzien und Ermittlungen und der vernichteten sowie verschwendeten Produkte welche aus diesen Ermittlungen resultieren, sollte der Ruf nach einer Legalisierung nur noch lauter werden. Auch die regelmäßigen Nachrichten über erneute Funde von Cannabis im Wert von mehreren Millionen Euro schlichten dies nicht.



Die steigende Plantagenzahl deutet nämlich nicht nur auf ein etwaige Gier der grünen Bauern hin, sondern auch auf die Realisierung vieler, dass es sich hier sehr wohl nicht um Brokkoli oder Teufelszeug handelt. Cannabis wird, man möchte beinahe sagen erwartungsgemäß, zu einem mehr oder weniger alltäglichen Produkt. Der Plantagen-Boom kommt daher wohl oft auch aus unerwarteten Quellen: Es sind eben nicht die stereotypischen Netflix-Gangster, welche in Escobar-esquen Hallen Pflanzen im Wert von Millionen züchten. Sondern der Yoga-Lehrer von Nebenan oder die Kleingärtnerin in Brandenburg; anders gesagt: Du und ich. Zeit, dass die Plantagen boomen. Die legalen natürlich.

