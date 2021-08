50-Jähriger Berliner gesteht Cannabis-Plantage betrieben zu haben

50-Jähriger Berliner baut Cannabis-Plantage im Yoga-Studio an



Ein 50-Jähriger Berliner hat in einem Yoga-Studio Cannabis-Plantage angebaut. Eigentlich wollte er ein Yoga-Studio eröffnen, aber dann kam der erste Lockdown, gestand der Berliner. Um die Miete für das Studio bezahlen zu können, fing er mit der Plantage an. Im Januar 2021 gab es eine Durchsuchung in den Räumen in Berlin-Kreuzberg. In drei Zelten und zwei Kammern hatten die Beamten 1100 Cannabispflanzen entdeckt. Ein Ernteertrag von rund 22 Kilogramm wurde erwartet, wäre die Plantage nicht beschlagnahmt worden. Der Angeklagte erwähnte auch, dass er das Studio Anfang März 2020 für zehn Jahre angemietet hat. Die Monatsmiete habe 5500 Euro betragen. Durch Corona konnte er das Studio nicht betreiben und so entschied er sich für die Plantage, um die Miete bezahlen zu können. Das Gericht wird am Mittwoch fortgesetzt.

