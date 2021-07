Cannabis-Plantage in Neubrandenburg entdeckt

In einer Kleingartenanlage in Neubrandenburg wurde eine Cannabis-Plantage entdeckt





News von Derya Türkmen





In Neubrandenburg wurde eine Cannabis-Plantage in einer Kleingartenanlage entdeckt. Auf diese Spur kam die Polizei durch einen anonymen Hinweisgeber. Dieser habe bei einem Spaziergang durch die Gartenanlage in der Nähe des Reitbahnviertels „illegale Pflanzen“ entdeckt und sofort der Polizei mitgeteilt. Als die Beamten an den jeweiligen Ort ankamen, bestätigte sich der Hinweis. Die Polizisten konnten bereits vom Zaun aus im Garten einige Cannabis-Pflanzen sichten. Daraufhin wurden die Pflanzen in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst „geerntet“. Insgesamt wurden 26 Cannabis-Pflanzen in Höhe von bis zu 220 cm aus dem Garten beschlagnahmt. Gegen den Eigentümer des Gartens laufen nun Ermittlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken