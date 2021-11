Kalifornien: Illegaler Markt dominiert noch immer

Alles legal, oder doch nicht? Bild: Leah Kelley

Kalifornien konnte vor gut fünf Jahren den Traum vieler erfüllen: Mit Proposition 64 wurde Cannabis dort offiziell legal. Während die grüne Zukunft in Deutschland trotz Ampel-Regierung ungewiss bleibt, locken die Parteien mit Versprechungen von Modellprojekten und einer Akzeptanz der “gesellschaftlichen Realität”. Das ist ein deutlich anderer Ton im Vergleich zur letzten Regierung, die noch bis zuletzt gegen eine Legalisierung hetzte.





Vielen geht es aber dennoch zu langsam: Warum die Modellprojekte? Gibt es nicht schon genug andere Länder, deren Umgang mit Cannabis man auf das deutsche System umwandeln könnte? Natürlich kommen hier die Vereinigten Staaten in den Sinn, besser noch, Kalifornien, der Sunshine State, in dem Dispensaries aussehen wie Apotheken und jeder grüne Tourist vor der Bandbreite des Angebots blass vor Neid wird.





Genau hier lässt sich nach fünf Jahren überraschend festhalten: Der illegale Markt dominiert noch immer. Er findet weiterhin Mittel und Wege, sich am Leben zu erhalten. Ganze 80 bis 90 Prozent der Cannabis-Verkäufe steht derzeit noch mit rechtswidrigen Quellen in Verbindung. Wie kann das sein? Zeitweise lag der durchschnittliche Preis für die Unze (etwa 28 Gramm) in legalen Dispensaries bei knapp 200 Dollar, und das für ein hochwertiges Produkt – verglichen mit dem unkontrollierten Produkt in Deutschland.





Das Problem ist vielfältig: Einerseits dürfen Bezirke selbst entscheiden, ob sie den Verkauf erlauben oder nicht. Andererseits ist die rechts-links Kombination aus hohen Steuern und behördlichen Kosten schlicht zu hoch um Profit zu machen – entweder ist das Cannabis zu teuer oder die Verkäufer gehen pleite. Zusätzlich sind viele von den scheinbar legalen Dispensaries alles andere als das – auch wenn Website und offizieller Store einen legalen Anschein vorgeben. Oft betreiben viele Läden auch eine Hybridversion aus legal und illegal um sich am Leben zu halten.





Das alles resultiert letztendlich in einer verminderten Qualität des Produkts und Verwirrung für den Kunden über eben diese Qualität sowie die Legalität des Produkts. Als Modellprojekt dient Kalifornien also definitiv – es ist verständlich, dass nicht alle Fehler im System vor einer Legalisierung erkannt werden können. Dennoch bleibt zu hoffen, dass sich die Bundesregierung, sollte es denn zu einer Legalisierung kommen, in Richtung Sunshine State sieht. Hier lassen sich viele Fehler vermeiden.

