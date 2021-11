CSU-Bundesministerin hetzt gegen Cannabis-Legalisierung

Am Rande einer Markengala in Frankfurt blamiert sich die Wahlverliererin Dorothee Bär als stammelnde Demagogin gegen die Cannabis-Freigabe

Von Sadhu van Hemp

Seit Wochen feuern die in Bayern herrschenden Christsozialen aus allen Rohren gegen die von den Ampel-Koalitionären angedachte Freigabe von Haschisch und Marihuana. Vom kleinen Landtagsabgeordneten bis hin zum Ministerpräsidenten – alle warnen mit mahnenden Worten davor, dass mit einer Cannabis-Legalisierung Deutschland zu einem Failed State wie das kleine Königreich der Oranier verkommt. Dass sich bei derartigen Lügen die Balken biegen, ficht die eifrigen Hardcore-Prohibitionisten aus der nicht funktionierenden bayerischen Bananenrepublik nicht an. Wichtig ist nur, möglichst kompakt und in leichter Sprache Angst und Schrecken vor der Hanffreigabe in die Köpfe der Bayern und Deutschen zu pflanzen.

Im Eifer des Gefechts hat nun Dorothee Bär ein paar Sprechblasen abgesondert, die auf erschreckende Weise aufzeigen, dass CSU-PolitikerInnen aufgrund ihrer ideologischen Verblendung kaum mehr in der Lage sind, zusammenhängende Sätze zu sprechen, wenn es in der Diskussion um Cannabis geht. Wie peinlich so eine Performance vor laufender Kamera sein kann, hat nun die 43-jährige Ex-Staatssekretärin für Digitalisierung unter Beweis gestellt.

Am Rande einer feucht-fröhlichen Gala in Frankfurt am Main konnte es sich die der bayerischen Bildungselite zugehörige Diplom-Politologin nicht verkneifen, ein bisschen gegen die dräuende Cannabis-Freigabe zu wettern – und das in einer Art, die einen schlimmen Verdacht aufkommen lässt, der hier nicht konkretisiert werden soll. Aber lest selbst, zu welch intellektueller Höchstform die kreischende fränkische Mutter von drei Kindern aufläuft, wenn es um das in der CSU verhasste Cannabis-Thema geht:

„Wenn man eben sieht“, stammelt die CSU-Politikerin ins Mikrofon, „dass was Drogen betrifft, tatsächlich die Niederlande ein Failed State sind. (…) Und wenn man sieht, dass es halt immer auch ein Einstieg in härtere Drogen ist und dass es vor allem aber auch ein Einstieg ist in ganz andere Straftatbestände, das ist nie einfach mal nur ein bisschen kiffen, wie es einem so nett gesagt wird, bin ich einfach der festen Überzeugung, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, und dass man wirklich auch sehendes Auges, obwohl man beim Nachbarland sieht, was alles schiefläuft, bis hin zu Drogenkartellen … ähm … Schwarzgeld, Prostitution und so weiter … ähm … wehret den Anfängen, sag ich, und deswegen glaube ich, macht sich da die Ampel auf den ganz falschen Weg.“

