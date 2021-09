Zeit für Emanzipation

50 Jahre Verbote. Unter diesem Motto trafen sich gut 2000 Leute am 14. August in Berlin zur diesjährigen Hanfparade. Das ist zumindest die Zahl, die von der Berliner Polizei veröffentlicht wurde, Aktivisten gehen von mindestens der doppelten Anzahl aus. Auffällig war die hohe Beteiligung der politischen Parteien, die sich für die Legalisierung und Entkriminalisierung von Genuss und Besitz von Cannabis stark gemacht haben. Kein Wunder so kurz vor der Bundestagswahl im September.

Von sieben Paradewagen, angeführt vom original New Yorker Taxi von „Berlin loves Weed“ schallte die unterschiedlichste Musik, zu der die Demonstrierenden beschwingt die Strecke bewältigen konnten. Die traditionelle Zwischenkundgebung vor dem Gesundheitsministerium musste virusbedingt ausfallen.

Die Teilnehmer konnten bei den Kundgebungen nicht nur die gestandenen Hanfaktivistinnen und -aktivisten hören, sondern auch Vertreter der Parteien wie Berlins stellvertretenden Bürgermeister, Kultursenator und Verantwortlicher für die Europapolitik Dr. Klaus Lederer (MdA – Die Linke). 1997 ist er auf der ersten Hanfparade mitgelaufen, und er hat keine Lust, zu seinem 70. Geburtstag immer noch mitzulaufen, weil die Politik das bis dahin nicht in die Reihe bekommen hat. „Drogen gehören zum menschlichen Leben dazu. Drogen sind so alt wie die Menschheit.“ Bierchen, Schnäpschen und Kippen erfahren keine gesellschaftliche Ächtung wie die Tüte oder die Pille. „Der War against Drugs ist verloren“, so Lederer.

„Ihr reitet ein totes Pferd“, meinte Dr. Wieland Schinnenburg, Sprecher für Sucht- und Drogenpolitik der FDP. Er plädierte im Namen seiner Partei für die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Er hat mehr Angst vor einem Einbrecher als davor, dass sein Nachbar kifft. Selbstverständlich waren die Koalitionspartner schuld, dass sich in Richtung Legalisierung noch nichts getan hat.

Auffällig stark vertreten waren Patientenvereinigungen und Apotheken. „Cannabis ist mehr als die allerletzte Therapieoption.“ Wie in den vergangenen Jahren war das Patienten-Areal ein Platz, um über die aktuellen Fortschritte und Probleme bei Cannabis als Medizin zu diskutieren.

Trotz Masken und Abstand war die diesjährige Hanfparade vor allem eine big Party, auf der sich viele wieder getroffen haben und den Schulterschluss vollzogen gegen die Ungerechtigkeit und das Schildbürgertum der Verbote.

Klar ist: Der Krieg gegen die friedlichen Kiffer muss aufhören! Dafür gehen wir auf die Straße. So lange es nötig ist. Bleibt zu hoffen, dass die vollmundigen Versprechungen in den Wahlprogrammen vieler Parteien zur Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis sich in neuen Gesetzen widerspiegelt, die die neue Regierung verabschieden wird.

