Französische Cannabis-Grossisten erleiden Millionenverlust

Spanische Polizei erbeutet 26.000 Kilogramm Haschisch der Güteklasse A

Bild: Freeimages / Christian Kitazume

Von Sadhu van Hemp

Es war mal wieder alles dabei, was eine Krimi-Schmonzette auszeichnet: böse Buben, die Verbotenes tun, heldenhafte Staatsbüttel, die Gutes tun, und ein bisschen Action mit Happy End für all jene, die sich vor der Cannabis-Pflanze fürchten.

Objekt polizeilicher Begierde war ein LKW-Anhänger – voll mit feinstem „Chocolate“-Haschisch aus Marokko. Dem Showdown vorausgegangen waren eine langfristige Observation, der Einsatz von Polizeispitzeln und eine generalstabsmäßige Planung des finalen Schlages gegen die Cannabis-Importeure. Um möglichst viele Mitarbeiter der Handelskette hinter Schloss und Riegel zu bringen, hatten sich marokkanische, spanische und französische Drogenfahnder darauf verständigt, den Lastzug bis zum Fahrziel durchfahren zu lassen. Die Ermittlungen der französischen Fahnder hatten nämlich ergeben, dass das Haschisch ohne Umwege nach Frankreich geliefert werden sollte. Plan der länderübergreifenden Polizeiallianz war, alle Akteure vom Absender bis zum Empfänger aus dem Verkehr zu ziehen und dem Handelsnetzwerk ein für alle Mal den Stecker zu ziehen.

Die Polizeioperation begann, als ein französischer Polizeispitzel aus Marokko meldete, dass sich ein Lastzug mit einer Haschischlieferung auf dem Weg von Tanger nach Algeciras befindet. Bei der Einreiseabfertigung im Hafen installierte die spanische Polizei einen GPS-Tracker am LKW, der nach Erhalt der erforderlichen Zollpapiere seine Fahrt nach Cádiz fortsetze – begleitet von einem PKW, der als Schutzschild vor der Polizei und der diebischen Konkurrenz fungierte. Ob dieser Geleitschutz die Verfolger der Polizei bemerkte, ist unklar. Zumindest überraschte der Lastwagenfahrer die Beamten damit, die Umgehungsstraße von Granada außerplanmäßig zu verlassen und ein Industriegebiet in Atarfe anzusteuern.

Die bis ins letzte Detail ausgetüftelte Observation bis zur französischen Grenze endete abrupt vor den Toren einer Lagerhalle in der Provinz Granada und brachte die verdutzen Beamten in Zugzwang. Die Akteure des Haschischtransports hatten derweil das Überwachungsgerät der Polizei entdeckt – doch zu spät, um sich noch unerkannt davonschleichen zu können. Guardia Civil und spanische Nationalpolizei sahen keine andere Option, als unverzüglich die Lagerhalle zu stürmen, um überhaupt noch einen der bösen Buben in flagranti zu erwischen. Es kam zu einer wilden Verfolgungsfahrt mit mehreren Autos und reichlich Blechschaden.

Auch wenn die französischen Drogenfahnder nicht gerade erfreut darüber sind, dass die Drahtzieher der Cannabis-Handelskette auf Grund des stümperhaften Agierens der spanischen Kollegen unbehelligt geblieben sind – rein zahlentechnisch lässt sich die Bilanz der Polizeiaktion sehen: Im Anhänger des Lasters wurden 15 Tonnen und in der Lagerhalle elf Tonnen Edel-Haschisch entdeckt. Fünf Personen, darunter ein französischer Staatsbürger, wurden in Atarfe festgenommen, zwei weitere Verdächtige wurden in Frankreich in Untersuchungshaft genommen.

Laut spanischer Polizei konnte in den letzten zehn Jahren noch nie eine so große Menge Cannabis bei einer einzigen Operation sichergestellt werden.

Das französische Innenministerium zeigte sich in einer Pressemitteilung hochzufrieden – obwohl es nicht gelungen ist, die Empfänger der verbotenen Rauchware dingfest zu machen.

Nach Polizeiberechnungen hat das beschlagnahmte Cannabis-Harz in Granada einen Verkaufspreis 52 Millionen Euro (2000 Euro pro Kilo). In Frankreich wird der Wert der 26 Tonnen auf rund 100 Millionen Euro taxiert.

