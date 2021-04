SPD fordert auf dem Landesparteitag eine kontrollierte Freigabe von Cannabis

Berliner SPD fordert ein Modellprojekt zur kontrollierten Freigabe von Cannabis





Derya Türkmen





Berlin – Die SPD fordert nun auch eine Entkriminalisierung der Cannabis-Konsument und nimmt ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis mit in das Wahlprogramm. Der Änderungsantrag wurde mit einer Mehrheit von 201 zu 20 Stimmen angenommen. „Wir stehen für eine progressive Cannabispolitik. Daher wollen wir weiterhin ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene durchführen. So die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen dafür noch fehlen, setzt sich die SPD Berlin dafür ein, dass solche Pilotprojekte gesetzlich abgesichert werden. DruhChecking wird aufgebaut“, so steht es nun im Wahlprogramm der Berliner SPD.

