Cannabis-Zigarette löst schwere Krawalle in Stuttgart aus

Stuttgarts Polizeipräsident spricht von einer „ nie dagewesenen Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigung bis hin zu Plünderungen.“

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Eine altdeutsche Weisheit sagt: Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Wie sich so etwas gestaltet, zeigte sich gestern in den frühen Morgenstunden in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs, als sich rund 500 zumeist junge Männer veranlasst sahen, gegen das Cannabis-Verbot und die damit einhergehende Polizeigewalt aufzubegehren. Frei nach dem alttestamentarischen Motto, wer Wind sät, wird Sturm ernten, eskalierte eine Polizeikontrolle wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot vollends und führte in der Nacht zu Straßenschlachten mit der Polizei – begleitet von erheblichen Sachbeschädigungen bis hin zu Geschäftsplünderungen.

Ausgelöst wurden die Krawalle am Abend zuvor gegen 23 Uhr 30, als sich ein auf Krawall gebürsteter Polizeitrupp bemüßigt fühlte, im Stuttgarter Schloßgarten das zumeist jugendliche Partyvolk zu stören, das wegen der Corona-Beschränkungen wie die Wochen zuvor das Vergnügen unter freien Himmel suchte. Ziel der Polizeiattacke war ein 17-Jähriger, der wegen des Rauchens eines Joints in die Mangel genommen wurde. Dies bestätigte die Pressestelle der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage des Hanf Journal.

Während der Kontrolle gesellten sich 200 bis 300 Personen dazu, die lautstark und teilweise alkoholisiert ihren Unmut über die Polizeiaktion kundtaten und die Beamten bedrängten. Nachdem Polizeiverstärkung eingetroffen war, verlagerte sich das Geschehen auf den Schloßplatz, wo die äußerst aggressiv agierenden Polizisten das Fass schließlich zum Überlaufen brachten, anstatt deeskalierend Druck aus dem Kessel zu nehmen und auf Abstand zu bleiben. Die mittlerweile auf etwa 500 Personen angewachsene Menschenmenge stand plötzlich rund 300 martialisch ausgerüsteten Spezialkräften der Polizei gegenüber, die gnadenlos vom Knüppel Gebrauch machten, Pfefferspray versprühten und im Stile US-amerikanischer Cops in den Nahkampf gingen – ganz so wie zu guten alten „Stuttgart21“-Zeiten, als der friedliche Protest gegen den Bahnhofsneubau mit aller Gewalt niedergeknüppelt wurde.

Das Ende vom Lied war eine Spur der Verwüstung, die sich gestern Morgen durch die Stuttgarter Innenstadt zog. Schwerpunkte der Ausschreitungen waren der Schlossplatz und die Shoppingmeile der benachbarten König- und Marienstraße, wo unter anderem einige Handyläden geplündert wurden. Nach Polizeiangaben wurden in der Nacht 24 Personen festgenommen sowie 19 Polizisten verletzt. Wie viel Randalierer und unbeteiligte Passanten durch Einsatzmehrzweckstöcke, Pfefferspray und Polizeiwürgegriffe zu Schaden kamen, teilte die Pressestelle nicht mit.

Der grüne Landesvater Winfried Kretschmann verurteilte die gewaltsamen Ausschreitungen scharf und verlangt eine konsequente Verfolgung der Straftäter. „Unsere Gedanken sind bei den verletzten Polizeibeamten und den durch die Plünderungen Geschädigten“, sagte Kretschmann, ohne ein Wort des Bedauerns über das brutale Vorgehen der Polizei zu verlieren. Es müsse „mit Hochdruck“ geklärt werden, wer hinter den Gewalttaten stecke.

Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn wittert hingegen keine „Verschwörung dunkler Mächte“, präsentiert dafür aber eine andere passende Schuldzuweisung: „Ein Grund wird Alkohol sein, ein anderer die Sucht, in soziale Medien mit Filmchen (nach dem Muster „Fuck the police) zu kommen.“

Die Statements der beiden grünen Spitzenpolitiker zum Gewaltausbruch in der heilen schwäbischen Welt sind fraglos ein Offenbarungseid, der belegt, dass grüne Politik alles andere als bürgernah und am Puls der Zeit ist. Kretschmanns Mitgefühl beschränkt sich auf die Polizei und die geschädigten Ladenbesitzer, aber nicht auf die, die durch die nicht wegzuleugnende Polizeigewalt zu Schaden gekommen sind. Ja, dieser Mensch ist sogar so einfältig, hinter den Ausschreitungen Drahtzieher zu vermuten. Fritz Kuhns Hypothese, dass Alkohol und Geltungssucht „der Grund“ für die Randale waren, kommt der Sache schon näher, erklärt aber noch lange nicht, warum es zu den „nie dagewesenen“ Gewaltexzessen kam. Fakt ist, dass viele der Feiernden alkoholisiert waren und in Rage gerieten, als die Polizei wegen eines Grastütchens massiven Stress machte.

Die Wurzel des Übels liegt jedoch tiefer. Nicht allein Alkohol und schon gar nicht Geltungssucht haben die Menschen getriggert, sondern das rabiate Verhalten des ohnehin schlecht beleumundeten Polizeiapparats, der in Baden-Württemberg längst ein Staat im Staate zu sein scheint. Für freiheitsliebende Menschen ist es ein unerträglicher Zustand, wenn sich eine völlig entfesselte Polizei im Akkord genüsslich an den Cannabis-Konsumenten abarbeitet und unschuldige Menschen gnadenlos in den Dreck tritt. Die grün-schwarze Regierung duldet diese geradezu unmenschliche Polizeipraxis und ignoriert geflissentlich, dass somit der Nährboden für Unmut bis hin zu blinder Wut und Hass geschaffen wird. Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Zorn derer entlädt, die es nicht länger hinnehmen wollen, Opfer des wohl derzeit größten Unrechts auf deutschen Boden zu werden – vollstreckt von einer Polizei, in deren Reihen so einige Beamte stehen, denen es eine Herzensangelegenheit ist, das Cannabis-Verbot ausnahmslos und robust durchzusetzen.

Nein, Kretschmann, Kuhn und die CDU-Koalitionäre sehen nicht, dass ihre grenzdebile Anti-Cannabis-Politik mit der rigorosen Strafverfolgung insbesondere den jungen Menschen die Luft zum Atmen nimmt und die Reizschwelle gegenüber einer Polizei absenkt, die sich aufführt, als sei sie Herr und Gebieter im Ländle. Die Nacht der Gewalt geht klar aufs Konto der grün-schwarzen Landesregierung, die es bewusst unterlässt, der baden-württembergischen Cannabis-Community auch nur ansatzweise die Hand zu reichen. Dabei wäre es für den Ministerpräsidenten ein Leichtes, seine Richtlinienkompetenz zu nutzen und die Strafverfolgungsbehörden anzuweisen, bis zur Hanffreigabe, die nicht mehr aufzuhalten ist, ein bisschen entspannter mit den kriminalisierten Cannabis-Konsumenten umzugehen und die Repressionskeule erst dann zu schwingen, wenn dadurch nicht die öffentliche Sicherheit gefährdet wird.

In diesem Sinne können sich die geschädigten Geschäftsleute bei der grüngeführten Regierung bedanken. Gleiches gilt für die Untertanen in Uniform, die sich von Kretschmann & Co. dazu missbrauchen lassen, den kiffenden Bürgern mit schwäbischer Gründlichkeit besonders schmerzhaft Gewalt und Unrecht anzutun.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken