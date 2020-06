Grüne PolitikerInnen verwüsten Stuttgart

Ein politischer Kommentar von Emanuel Kotzian

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu schweren Krawallen in der ansonsten so beschaulichen Stuttgarter Innenstadt – von vielen liebevoll Stutti Downtown genannt – gekommen. Ursache ist offensichtlich eine polizeiliche Drogenrazzia, die außer Kontrolle geraten ist. (Mittlerweile hat die Polizei bestätigt, dass es um einen Joint ging!)

Bei Tageslicht betrachtet kann niemand Gewalt rechtfertigen und wird auch in diesem Beitrag niemand tun. Ganz im Gegenteil – es soll alle Gewalt benannt und analysiert werden – insbesondere die Hintergründe müssen beleuchtet und Täter benannt werden. „Jetzt müssen wir die Faktenlage und Erkenntnisse zusammentragen und bewerten und mit Hochdruck klären, wer dahintersteckt.“ fordert der Grüne Ministerpräsiden Winfreid Kretschmann. Gerne will ich die Faktenlage klären und benennen, wer dahinter steckt.

Aber eines nach dem Anderen, denn nur wer den Gesamtkontext kennt, sollte sich eine Meinung bilden. Der 20ste Juni 2020, der Tag der Sonnenwende ist ein besonderer. Seit Jahren fällt er einmal wieder auf einen Samstag. Das Wetter ist hervorragend – eine laue Sommernacht. Landauf landab brennen sogenannte Johannisfeuer, eine Mischung aus altgermanischen Bräuchen und christlicher Heiligenverehrung. Menschen feiern den Sommer und die erneute Taufe – ein Fest des Chillens und der Ausgelassenheit. Umsomehr gilt das dieses Jahr, denn die Coronapest steckt uns allen in den Knochen und ganz Deutschland freut sich endlich mal „mit allen Vorsichtsmaßnahmen“ raus zu dürfen. Die Politik will das. Wir sollen konsumieren, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Natürlich fließen 100erte Hektoliter Bier, Wein und Schnaps. Niemand fragt nach, wieviel Schaden durch den Alkoholkonsum in dieser Nacht entsteht. Es gehört nun mal zur Deutschen „Leidkultur“, dass Alkohol eine gute Droge ist. Wieviele deutsche PolitikerInnen sind „Botschafter des Bieres, des Weins des Suffes“? Andere Drogen sind es nicht. Insbesondere Cannabis, das von ca. 15% der Bevölkerung regelmäßig konsumiert wird, wird gnadenlos verfolgt. Die Polizei geht gegen dieses jährlich millionenfach vor.

Unzählbare Durchsuchungen & Körperkontrollen jedes Jahr, denen ungefähr 100.000 jährliche Verfahren folgen, sind aktenkundig und können nicht geleugnet werden. Insbesondere die jüngere Generation weiß genau, was Ganzkörperkontrolle bedeutet und kennen das Gefühl, wenn ihnen ein uniformierter Mensch von hinten befiehlt: „Und jetzt bitte die Pobacken auseinander“ – Ja sich in der Allerwertesten reinschauen lassen ist erniedrigend – für das Opfer UND auch für den/die TäterIn. Oder glaubt irgendjemand, dass der Analblick das Karriereziel für Menschen in Uniform ist?

Stellen wir an dieser Stelle fest: die Polizistinnen und Polizisten, die das tun, sind Auftragnehmer und denken sich das nicht selber aus. Vielmehr sind PolitikerInnen AuftraggeberInnen und die politisch Verantwortlichen hierfür.

Fakt ist: diese politische Auftrag ist offensichtlich und sichtbar. Vor wenigen Wochen lobten eben selbige Politiker, die Cannabis gnadenlos verfolgen lassen, das sanfte Vorgehen bei sogenannten Hygiene-Demos, bei denen offensichtlich gegen Recht verstoßen wurde. Wie ist das möglich und welchen Effekt hat das psychologisch auf Cannabis-User? Einen fatalen, denn durch genau dieses politische Taktieren wird offensichtlich, dass mensch selber benachteiligt und billig verfolgt wird. Eventuell wird mensch ja sogar verfolgt, weil andere sich wehren und mensch selbst nicht.

Einen tieferen Sinn hat übrigens das Cannabisverbot (und andere Substanzverbote wohl auch) nicht. In den dunklen Jahren des letzten Jahrhunderts, als alles Widerspruchslos übernommen wurde, was vom Großen Bruder USA kam, schrieb man fest, Cannabis zu verfolgen. Hätte man damals reflektiert, so hätte Mensch schnell gewusst, dass das Cannabisverbot ein rassistisches Gesetz eines bekennenden Faschisten ist, der gerade den Krieg gegen Alkohol verloren und keine Arbeit mehr hatte. Die Rede ist von Harry J. Anslinger, dem FBI-Direktor, an dessen Händen viel Blut klebt und der klipp und klar gemacht hat, mit dem Gesetz gegen Cannabis Menschen schwarzer Hautfarbe zu verfolgen. Wenn also das Cannabisverbot als solches betrachtet wird bleibt nichts übrig, als Rassismus und eine gute, weil schnelle Möglichkeit, seine Kriminalstatistik insbesondere bei der Aufklärungsquote zu frisieren. Jeder erwischte Joint ein Verurteilter. Einfacher geht’s nicht – Verfolgung von SteuerhinterzieherInnen, Mördern und Kinderschändern ist nun mal schwerer. Bitte rechnen Sie selber nach: sobald Sie die verurteilten Cannabis-User aus der Kriminalstatistik entfernen, sinken Aufklärungsquoten der „Vorzeigebundesländer“ auf Minderleistungsniveau. Rechnen Sie – denn erst durch dieses Faktum werden Sie verstehen, warum die für sich sinnlose Verfolgung von DrogenuserInnen für PolitikerInnen Sinn macht. Es geht einzig und alleine darum, Ihnen Sicherheit vorzuheucheln, damit Sie beruhigter schlafen können.

Letztendlich beweist das Fehlen eines echten rationalen Grundes sowie die schiere UNZAHL an Verfahren deutlich, dass wir nichts anderes schlussfolgern können als: Der Staat verfolgt aus Statistikfälschungsgründen mit einem rassistischen Gesetz, das keinen Sinn macht, strukturell Menschen, die sich entschieden haben, ihre Kultur zu leben. Und ja, die Zahl der Betroffenen zeigt, dass diese Kultur nun eben auch zu unserem Land gehört und nicht mehr weggehen wird.

Der werte Leser wartet auf den vermeintlichen Vergleich mit der dunkelsten Zeit zwischen 1933-1945. Ein Vergleich ist nicht möglich. Die Cannabisverfolgung lässt sich nicht in Adolfeinheiten messen. Aber eine Brücke kann gebaut werden – dieselben PolitikerInnen, die Gebetsmühlenartig beteuern, nie wieder Faschismus, Rassismus und Verfolgung zu akzeptieren, negieren, dass Millionen Menschen aktuell grundlos mit einem rassistischen Gesetz verfolgt werden. Wie soll der unendliche Geldfluss aus Strafgeldern gegen CannabiskonsuentInnnen, Gefängnisstrafen, Zwangspsychiatrisierung, vollkommen grundloser Entzug von Fahrerlaubnissen (eine besonders Perfide Art der Strafe), Berufsverbote bis hin zu Erschießen von Hinten (ja auch das gibt es) sowie unendliche Beleidigungen („hast Du dir dein Hirn weggekifft?“) denn anders bezeichnet werden, als als das, was es ist: staatlich organisierte Verfolgung mithilfe Ihrer Steuergelder.

Sollte Ihnen ein anderer Name hierfür einfallen, bitte schreiben Sie es uns – eventuell müssen wir ja neue Wörter erfinden, um das zu beschreiben, was hier passiert.

Wenn also bewiesen wurde, dass gewalttätige Verfolgung grundlos durch den Staat stattfindet, dann ist letztendlich die Notwehr gegen diese Verfolgung logische Folge.

Das ist übrigens nicht meine erfundene Sichtweise, sondern eine der Grundlagen unseres juristischen Staatskonstruktes. Lesen Sie hierzu die eindeutigen Aussagen des Rechtsphilosophen Ludwig Feuerbach, der das deutsche Rechtswesen wie kein anderer grundlegend und bis heute definiert hat. Die Notwehr gegen ungerechte Gesetze ist nicht nur legitim – sie ist aus Sicht Schillers, Goethes und Kleists oberste Bürgerpflicht. Logischerweise ist also der Gewaltausbruch als Reaktion auf staatliche Verfolgung nur eine Frage der Zeit und der Anzahl und Vehemenz der Verfolgungsdelikte. Eigentlich ist es ein Wunder, warum es erst jetzt dazu kommt, nach mehr als 50 Jahren kontinuierlicher Verfolgung. Eventuell spricht es für eine den CannabiskonsumentInnen nachgesagten Harmlosigkeit. Bitte überlegen Sie als Vergleich, was in Deutschland los wäre, wenn die Polizei in den letzten Wochen bei den sogenannten Hygeniedemonstrationen adäquat eingegriffen hätte. Überlegen Sie, wie wenig sich Cannabiskonsumentinnen bisher gewehrt haben!

Warum also Stuttgart?



Der oberen Logik nach ist es Zufall, welcher Tropfen ein Fass zum Überlaufen bringt. Der Logik nach hätte die Eruption der Gewalt in jeder durchschnittlichen deutschen Stadt passieren können. Ja, das hätte sein können. Dennoch gibt es handfeste Gründe, weshalb Stuttgart prädestiniert hierfür war und weiterhin ist.

Welche sind das? Kurz zusammengefasst ist nirgends die Lüge gelogener und nirgends wird die Verfolgung ungerechter empfunden als in Stuttgart.

Warum? Die Antwort ist sehr einfach und doch entlarvend: Nirgends sonst regiert eine Regierung einer Partei, die seit 30 Jahren versprochen hat, die Verfolgung einzustellen und zu beenden. Die Realität zeigt, dass aber seit der Machtübernahme durch den Grünen Winfried Kretschmann sich die Verfolgungsquote erhöht hat! Nachgerechnet hat das der bekannte Mathematiker Hans Cousto – googeln und staunen Sie, wie die Mathematik den Ministerpräsidenten als praktizierenden Unterstützter eines Rassisten-Gesetzes offenbart. Wie wütend können Sie werden, wenn ihnen klar wird, das Sie strukturell belogen werden – was für Optionen bleiben, wenn ein offensichtlicher Lügner und Verfolger regiert? Fragen Sie mal rum – egal wo sie in Baden Württemberg wohnen – was Cannabisfreunde vom Landesvater halten. Er ist aber nicht alleine mit seiner Lüge in Stuttgart.

Ebenfalls ein Verfolger, Leugner und Lügner ist sein prominenter Parteifreund Fritz Kuhn, der immer wieder hervorhebt, wie modern und multikulturell seine Verwaltung arbeitet. Wie ist es zu erklären, das eine solche Verwaltung die freie Meinungsäußerung und das Verteilen von Zigarettenpapierchen bei einer Hanflegalisierungsdemo verbietet. Sie sind erschrocken? Sowas in Deutschland – ja das gibt’s nur in Stuttgart. Erich Mielke wäre wohl der beste politische Freund des Bürgermeisters. Die zwei genannten sind leider nur die Spitze des Eisberges, der den Staat von innen durch Lüge zersetzt. Just vor wenigen Wochen hat der ehemalige Leiter der Staatskanzlei Klaus Peter Murawski – ein angeblicher liberaler Grüner – die Verfolgung geleugnet und sich über Cannabisverfolgte lustig gemacht. Ein Organisator der Verfolgung, der definiert, wer Opfer sein darf. Ein echter Täter mit Tradition. Denn wie können Sie jemanden Glauben schenken, der Sie offensichtlich verfolgt und belügt und Ihnen auch noch abspricht, Opfer zu sein, obwohl er offiziell gegen Benachteiligung und Verfolgung Feiertagsreden hält. Noch mehr Lügen geht nicht. Und ja Herr Ministerpräsident – letztendlich haben Sie und ihr grüner Bürgermeister politisch die Krawalle durch ihren gelebte Lüge zu verantworten.

Nochmals zur Klarstellung: die Gewalt ist zu verurteilen und möge nie wieder stattfinden. Insbesondere gegen Menschen geht das nicht.

Und Herr Ministerpräsident Sie sind schockiert – wir sind es seit Jahrzehnten – Sie und Ihre grünen Freunde feiern jährlich mehrfach den Christopher Street Day. Das ist gut so. Der Ursprung des feierlichen Tages liegt in der Notwehr von Menschen, die von der Polizei wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Überlegen Sie, bevor Sie im Fernseher ankündigen, mit allen Mitteln bestrafen zu wollen. Sie haben kein Recht, an Verfolgung zu erinnern und sich in Feiertagsreden zur Demokratie und Toleranz zu bekennen, solange sie aktiv einem rassistischem Gesetz folgen und uns verfolgen. Die nächste Generation wird die Sonnenwende 2020 eventuell als den Christopher Street Day der KifferInnen feiern. Überlegen Sie sich, ob Sie und Ihre Grünen dann gefeiert werden oder ihre Statuen in den Fluss geworfen werden. Stellen Sie sich auf unsere Seite und stellen Sie die Verfolgung ein. Jetzt

Und weil drei Mal besser hält nochmals hier: keine Gewalt ist gut. Niemals.

Und mein Joint wird nie wieder ausgehen.

