Minderjährige Cannabis-Dealerin wandert in den Knast

Baden-Württemberg: Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl für Teenager wegen des Verdachts des Kleinhandels mit Cannabis

In Baden-Württemberg stellt Bündnis90/Die Grünen den Ministerpräsidenten. Winfried Kretschmann (71) hat die Richtlinienkompetenz und somit die Macht, die politische Ausrichtung der Landesregierung vorzugeben. Nun könnte man annehmen, dass Kretschmann als grünes Urgestein der Agenda der Bundespartei folgt – doch weit gefehlt. Kretschmann macht übelste schwarze Politik, geradeso wie seine CDU-Vorgänger Erwin Teufel, Günther Oettinger und Stefan Mappus. Und dazu zählt es auch, Cannabis-Konsumenten gnadenlos von der Exekutive und Legislative verfolgen zu lassen. Wie in Bayern hat die Cannabis-Community in Baden-Württemberg nichts zu lachen – und der Landesvater guckt entspannt zu, wie seine kiffenden Landeskinder stigmatisiert, diskriminiert und kriminalisiert werden.

Wie sich das anfühlt, von Winfried Kretschmanns geführten Handlangern von Polizei und Justiz wegen des Cannabis-Verbots misshandelt zu werden, durfte nun eine 17-Jährige aus Fellbach bei Stuttgart erfahren. Wie der Zeitungsverlag Waiblingen berichtet, wurde gegen den Teenager ein Haftbefehl wegen des unerlaubten Handels mit Marihuana in nicht geringen Mengen erlassen.

Nach Angaben der zuständigen Polizeibehörde kamen die Fahnder der Jugendlichen nach einem Hinweis auf die Schliche. Am 14. März zog aus ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Cannabis-Geruch in den Hausflur, was die lieben Nachbarn veranlasste, ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nachzukommen und der 17-Jährigen die Polizei auf den Hals zu hetzen.

Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung entdeckten und konfiszierten die Polizeibeamten 219 Gramm Cannabis, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial. Auch 1.000 Euro mutmaßliches Drogengeld wurde eingesackt.

Laut Polizei sei das Mädchen „keine Unbekannte“. Sie sei bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Dieser Umstand genügte der Staatanwaltschaft, am 27. März einen Haftbefehl vollstrecken zu lassen und die Minderjährige wie eine Schwerverbrecherin in einer Justizvollzugsanstalt einzukerkern.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken