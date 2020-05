Englische Untersuchung überprüft die Eigenschaften von Hanf bei der Hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (HIE)



Dass Cannabis als Medizin vielseitig einsetzbar ist, wissen Menschen, die sich ein wenig mit den heilenden Eigenschaften der Hanfpflanze auseinandersetzten bereits. Gerade für eine spezielle Gruppe junger Heranwachsender bedeutet der Einsatz des aus Hanf gewonnenen Wirkstoffs CBD eine vielfache Erleichterung ihrer Lebensumstände, da mittels Cannabidiol die Krampfanfälle der schwerwiegenden Erkrankung Dravet-Syndrom stark verringert werden können. Nun überprüft eine Studie in europäischer Zusammenarbeit, inwieweit chemische Verbindungen aus Cannabis bei frisch das Licht der Welt erblickenden Kindern und einer Hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (HIE) hilfreich sein können. Es ist Cannabis als Medizin für Neugeborene im Einsatz.



Wie der BBC und The Guardian berichten, wird seit März im Norfolk und Norwich University Hospital mittels Cannabismedizin versucht, ein neugeborenes Kind vor den Auswirkungen der Hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (HIE) zu schützen. Hervorgerufen wird die Krankheit, die Gehirnschäden verursachen kann und Anfälle auslöst, wenn die Luftversorgung oder die Blutzufuhr von der Plazenta zum Baby nicht ausreichend war. Der bereits drei Tage überfällige Oscar Parodi wurde durch einen notwendig gewordenen Kaiserschnitt am 11. März auf die Welt gebracht und sofort in die Neugeboren-Intensivstation des Krankenhauses verlegt, wo man ihn für 72 Stunden mithilfe technischen Equipments auf 33,5 Grad Körpertemperatur kühlte. Nach nur weniger als 12 Stunden auf der Welt verabreichte man dem kleinen menschlichen Wesen zusätzlich noch die aus Cannabis gewonnene Medizin intravenös, die dafür sorgen soll, dass die Risiken, später unter Anfällen und Hirnverletzungen zu leiden, verringert werden können. Oskars 17-jährige Mutter Chelsea Parodi, eine Küchenassistentin aus Watton, Norfolk, erklärte sich damit einverstanden, dass ihr Sohn an der Studie teilnimmt. Sie sagte: „Nach der Geburt wurde ich wegen der Teilnahme an dieser Studie angesprochen und ich konsultierte meine Mutter sowie meinen Bruder, der eine Ausbildung zum Sanitäter absolviert. Es war schwer, aber ich wollte alles tun, um meinem kleinen Jungen zu helfen. Oscar war neun Tage im Krankenhaus und wurde rund um die Uhr überwacht.“ Parodi sagt nun, dass es ihrem Sohn „fantastisch gut“ ginge. Ein zweites Kind, welches im April unter vergleichbaren Umständen geboren wurde, ist nun auch in der Behandlung, die auch testet, wie hoch der Anteil des Wirkstoffes aus Cannabis ist, der sich im Blut befindet. Nur ein Dreißigstel der regulären Dosis wird den kleinen Menschen verabreicht, die nur einen marginalen Anteil des berauschenden Cannabiswirkstoffs THC beinhaltet. Prof. Paul Clarke, ein beratender Neonatologe des Krankenhauses, sagte, dass jetzt auf der Intensivstation für Neugeborene recht viel Aufregung herrsche. „Dies ist das erste Mal, dass ein aus Cannabis gewonnenes Arzneimittel bei menschlichen Babys intravenös getestet wurde. Es ist zu hoffen, dass es gut zur Vorbeugung von Anfällen und zum Schutz des Gehirns von Neugeborenen mit HIE geeignet ist.“ Ein Jahr lang werden verschiedene englische und europäische Kliniken auf den Intensivstationen für Neugeborene die Herangehensweise untersuchen und den aus Cannabis gewonnenen Wirkstoff an den betreffenden Patienten testen. „Wie bei jeder Studie eines neuen Arzneimittels kann es zu unerwarteten Nebenwirkungen und unbekannten Risiken kommen. Vor diesem Hintergrund wurde die Studie sorgfältig entwickelt, um sie so sicher wie möglich zu machen. Daher geben wir den Babys zu Beginn nur eine winzige Dosis und überwachen sie noch genauer als gewöhnlich“, erklärt der beratender Neonatologe Clarke die wissenschaftlichen Umstände.



Genannt wird der hoffentlich wirksame Naturstoff aus Hanfpflanzen nicht namentlich, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei auch einmal wieder um das aktuell sehr gern von der hiesigen Staatsmacht beschlagnahmte Cannabidiol – kurz CBD. „Das Medikament wird bereits zur Behandlung von Kindern mit seltenen Formen der Epilepsie eingesetzt,“ schreibt der BBC schließlich.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken