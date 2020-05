Veränderungen wohin man nur schaut

Krise bedeutet auch Chance



Als wir zum Anfang von 2020 über das chinesische Neujahrsfest und den Beginn des Jahres der Metallratte philosophierten, waren die Gedanken über den damit in Verbindung stehenden Neuanfang gänzlich anders, als es jetzt verstanden werden muss. Weder die Angst vor einem bislang nicht richtig einschätzbaren Virus noch eine Welt im Stillstand standen damals zur Debatte.



Eher dachte man auf unseren Seiten über eine Rekapitulation der regulären Gegebenheit und selbstverständlich damit auch an den bitter benötigten Umschwung in der Cannabispolitik nach. Selbst bei der sich mittlerweile wieder in gewohnten Maße äußernden Drogenbeauftragten Daniela Ludwig bestanden Hoffnungen, dass nun endlich tatsächlich einmal Tacheles über eine Freigabe von Cannabis gesprochen wird. Nun ist alles komplett verändert und auch eine Frau Ludwig zeigt ihr wahres Gesicht. Immerhin hat der DHV mithilfe des bekannten Jugendrichters Andreas Müller den Angriff auf das Bundesverfassungsgericht gestartet und dort einen Normenkontrollantrag zwecks Prüfung der Verfassungskonformität eingereicht, sodass hier vielleicht nun doch greifbare Fortschritte bezüglich der Bürgerrechte gemacht werden können.



Bei uns ist dagegen – nicht nur einzig von der Corona-Pandemie verursacht – auch ein Umdenken eingetreten, was aufmerksamen Lesern in den vergangenen vier Monaten sicherlich schon aufgefallen ist. Logische Entscheidungen in der Chefetage führten dazu, dass die Printausgaben des Hanf Journals in der nächsten Zeit nur noch alle zwei Monate erscheinen werden. Ökonomische wie ökologische Faktoren sind dafür mitverantwortlich. Papier, das aus Bäumen gewonnen wird, schadet unserer aller Umwelt. In der aktuellen Situation sieht man dazu ja auch mehr als deutlich, wie wichtig die digitale Medienlandschaft geworden ist und in welchen Schwierigkeiten man geraten kann, konzentriert man sich auf haptischen Lesestoff, der dazu vollkommen von zahlungswilliger Werbekundschaft finanziert werden muss. Wir versprechen jedoch auf den digitalen Kanälen unsere Präsenz zu verstärken und hoffen, dass wir auf diesem Wege mindestens denselben Rückhalt bei Befürwortern der Legalisierungsfrage erhalten werden, wie wir unschlüssige Bewohner unseres Sprachraums mit sinnvollen Beiträgen erreichen können. Eine Krise ist schließlich immer auch eine Chance und wir gehen mit den besten Hoffnungen an deren schwierige Bewältigung heran.



Unterstützt daher bitte auch unser Schaffen, in dem ihr unsere Beiträge in sozialen Netzwerken und Kurznachrichtendiensten teilt, uns mit einem blauen Daumen weiterempfehlt und den einen oder anderen Menschen auf die unermüdlich stattfindenden Arbeiten unsrerseits hinweist. Wir wollen Cannabis mit einem legalen Status zurück in der „Neuen Welt“ sehen – helft daher bitte unverdrossen mit. Danke!

