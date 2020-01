Das Jahr des Neuanfangs



Am 25. Januar findet das chinesische Neujahrsfest statt, welches nach dem Jahr des Schweins das Jahr der Ratte einläutet. Dieses Tierkreiszeichen stellt das erste Wesen im chinesischen Tierkreislauf dar und steht für den Neubeginn und die Erneuerung.



Hanffreunde können sich mit dieser Prognose sicherlich anfreunden, da im letzten Jahr – wie in den vergangenen Dekaden – hierzulande wenig Positives bezüglich des gemeinen Cannabiskonsums verzeichnet werden konnte. Auch wenn das Medizinalhanfgesetz 2017 viele erkrankte Personen aus der Beobachtung und Strafverfolgung hob, so werden immer noch viele Millionen Menschen in Deutschland aufgrund ihres alternativen Konsummusters als Straftäter angesehen, denen Sanktionen drohen, sollten sie beim privaten Gebrauch des natürlichen Rauschmittels Hanf von der Staatsmacht erwischt werden. Da zum Ende des Jahres 2019 aber eine neue Drogenbeauftragte die vollkommen versteinert wirkende Marlene Mortler ablöste und sich die auf den Namen Daniela Ludwig getaufte fachfremde Neueinsteigerin der CSU immerhin in ersten Gesprächen etwas offener zeigte sowie sich sogar bereits mit dem Deutschen Hanfverband traf, könnte der seitens der Chinesen zelebrierte Neuanfang tatsächlich auch in unseren Gefilden erhofft werden.



Auch seitens der SPD scheint nach dem Neubeginn unter dem neuen Vorsitzenden-Duo Esken und Borjan-Walter endlich verstanden, dass Politik Fehler erkennen und Situationen verändern muss, wenn sich diese gegen friedliebende Bürger richten. Während in anderen Ländern stetige Fortschritte zu verzeichnen sind – Italien erkannte die unsachgemäße Cannabisprohibition im Dezember 2019 / Illinois gab Cannabis zu Genusszwecken frei – stagnierte bislang die deutsche Politik bezüglich der verqueren Gesetzeslage, die unbescholtene Cannabisgenießer zu polizeilich Verfolgten macht, während auf dem Oktoberfest jährlich Prügeleien und Vergewaltigungen durch Volltrunkene nahezu an der Tagesordnung sind.



2020 muss somit als Hoffnungsschimmer betrachtet werden – das im Zeichen des Metallschweines – einen Neuanfang in der Debatte um legales Marihuana ermöglicht. Es kann nicht länger sein, dass im „fortschlichen Deutschland“ Personen um ihr Wohl zu fürchten haben, nur weil sie im Garten ein paar Hanfpflanzen züchten, die ihnen nach der fachmännischen Ernte einen entspannten Feierabend nach getaner Arbeit garantieren. In anderen Breitengraden – Mexiko und Südafrika beispielsweise – wurde schon von längeren schließlich erkannt, dass sich das Verbot des Hanfgewächses gegen die Verfassung und das Menschenrecht auf persönliche Entfaltung richtet, was seitens höchsten Gerichten nicht länger geduldet werden kann.



Es dürfte also spannend werden, wie im Jahr des Neuanfangs mit alten Argumenten seitens alter politischen Gesichter auf Stimmenfang gegangen werden mag, wenn der Rest der Welt der deutschen Zeitrechnung um mindestens ein Jahr voraus ist. Auch wenn die Ratte bei uns als Tier in der Regel nicht unbedingt als das sympathischste Tier im Reich der Nager angesehen wird, sollten Marihuana-Freunde und Cannabiskonsumenten ihre Ankunft, die neue Zeitrechnung und den Beginn der dritten Dekade des Jahrtausends freudestrahlend entgegensehen.



Alles neu macht die doppelte Zwanzig – wir sehen uns schließlich auch vor dem Bundesverfassungsgericht – hoffentlich!

