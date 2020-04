Bundesverfassungsgericht befasst sich mit Cannabis-Verbot

Höchstes deutsches Gericht prüft seit Freitag die Zulässigkeit der Richtervorlage des Bernauer Jugendrichters Andreas Müller

Andreas Müller – „Querulant im Namen der Gerechtigkeit“

Von Sadhu van Hemp

Im September 2019 hatte Jugendrichter Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgesetzt und angekündigt, sich an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu wenden, um die Rechtmäßigkeit des Cannabis-Verbots von höchster Instanz prüfen zu lassen. Müller vertritt wie Millionen andere Bürger*innen die Ansicht, dass die Strafverfolgung von Cannabis-Konsumenten verfassungswidrig ist.

Letzte Woche pünktlich zum „Weltkiffertag“ hat Müller den umfassend begründeten Normenkontrollantrag eingetütet und nach Karlsruhe zum höchsten deutschen Gericht gesandt. Seit Freitag prüft nun das Bundesverfassungsgericht, ob die Richtervorlage nach Artikel 100 Absatz1 Grundgesetz (GG) überhaupt zulässig ist.

Der Vorgang der Zulässigkeitsprüfung kann dauern. Die Chancen, dass die Richtervorlage diese Hürde nimmt, dürften fifty-fifty stehen. Im Kern wird es davon abhängen, ob das Amtsgericht Bernau genügend Fakten vorgetragen kann, die das Bundesverfassungsgericht davon überzeugen, eine juristische Neubewertung der Verfassungskonformität des Cannabis-Verbots vorzunehmen.

Bereits 2002 hatte Richter Müller das BVerfG angerufen, um prüfen zu lassen, ob das Cannabis-Verbot mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Richtervorlage wurde seinerzeit für unzulässig erklärt, unter anderem mit der Begründung, dass das BVerfG an eine frühere, eigene Entscheidung aus dem Jahre 1994 gebunden sei. Das Amtsgericht Bernau habe damals keine neuen Tatsachen dargelegt, „die geeignet seien, eine von der früheren Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts abweichende Entscheidung zu ermöglichen“, begründete das BVerfG 2004 den Beschluss der Nichtzulassung der Richtervorlage.

Diesmal ist Andreas Müller zuversichtlicher. „Es ist dringend geboten, dass sich das Bundesverfassungsgericht, das sich nun über 26 Jahre nicht mehr mit der Cannabis-Prohibition auseinandergesetzt hat, mit der Frage befasst, ob die Verfolgung von Millionen von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wegen des Umgangs mit Cannabis noch zeitgemäß ist und den Ansprüchen einer freiheitlichen Gesellschaft und dem Auftrag des Grundgesetzes, insbesondere Minderheiten zu schützen, entspricht“.

Auf 140 Seiten führt Müller unter anderem aus, dass inzwischen Erkenntnisse vorlägen, die die Gefährlichkeit von Cannabis anders als früher bewerten. Müller verweist auf neuere Belege, wonach sich „die allgemeine Annahme, dass der Konsum von Cannabis eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit nach sich zieht“, nicht nachweisen lasse. „Zwar lässt sich zeigen, dass stärker problembehaftete Personen besonders häufig konsumieren, Belege für eine schädigende Substanzwirkung von Cannabis lassen sich hingegen nicht finden“. Auch sei festzustellen, „dass angesichts der Millionen von Konsumenten sich relativ wenige wegen der Hauptdiagnose Cannabis in ambulanter oder stationärer Behandlung begeben“.

Auch verweist Müller auf das Gleichheitsgrundrecht (Art.3 GG), das er durch das Cannabis-Verbot verletzt sieht: „Die unterschiedliche Behandlung von Cannabis gegenüber dem Alkohol muss als grob willkürlich betrachtet werden.“

Nun denn, schauen wir mal, ob die Damen und Herren Juristen vom Bundesverfassungsgericht genug Mumm haben, mit der Zulassung der Richtervorlage die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten zu brüskieren und in ein, zwei Jahren vielleicht sogar per Gerichtsurteil einen Paradigmenwechsel in der Cannabis-Politik herbeizuführen.

