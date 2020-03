In Afrika geht es vorwärts



Am letzten Donnerstag des just vergangenen Februars hat man im südostafrikanischen Malawi einen Gesetzesentwurf angenommen, der den Anbau von Cannabis für medizinische und industrielle Zwecke erlaubt. Damit reiht sich das Land neben Südafrika, Simbabwe, Lesotho und Sambia in den auserwählten Kreis der afrikanischen Länder, die das strenge Hanfverbot über Bord schmeißen, um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage voranzubringen. Der schwarze Kontinent könnte nach Prognosen schließlich schon in drei Jahren über sieben Milliarden Dollar mit Cannabis verdienen, würden alle Länder unter Idealvoraussetzungen im Sinne der Legalisierung agieren. Malawi legalisiert Medizinalhanf und den Anbau für industrielle Zwecke, um wenigstens einen Teil der kontraproduktiven Prohibition zu verabschieden.



Der Landwirtschaftsminister Kondwani Nankhumwa reichte die Gesetzesvorlage ein, die es nun in Malawi erlaubt, Cannabis für medizinische Zwecke und den industriellen Einsatz anzubauen. Der Freizeitgebrauch bleibt allerdings unangetastet und gilt weiterhin als verboten. Das wirtschaftliche Potenzial der schnell wachsenden globalen medizinischen und industriellen Cannabisindustrie gilt als treibende Kraft der Gesetzesänderung in Malawi. Obwohl Malawi aufgrund der Existenz von Malawi Gold auch unter Cannasseuren eine hohe Achtung genießt, sieht es im Land selbst leider noch anders aus. Konservative Kräfte aufseiten der sozialen und religiösen Vertreter wehrten sich stark gegen den nun durchgebrachten Gesetzesentwurf, der jetzt die Wirtschaft des armen Landes ankurbeln wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich die richtigen Schritte unternehmen, um die Wirtschaft des Landes voranzubringen“, sagte Chauncy Jere, der Direktor von Ikaros Africa, einem der beiden Unternehmen, die Versuche in Zentral-Malawi mit Industriehanf durchführen. „Es ist nicht zu leugnen, dass Cannabis eine lukrative Industrie hervorbringt, und die Nachfrage enorm ist“, erklärte er gegenüber Reuters.



Das sich seit Dekaden auf Tabak-Export konzentrierende Land hofft daher auch, dass Cannabis den angekratzten Tabakmarkt ersetzen kann und für ein höheres Einkommen sorgen wird. Dabei möchte man die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und dafür Sorge tragen, dass auch die Bevölkerung vom Umsatteln auf den Hanfsektor profitiert. „Wir wollen nicht wiederholen, was in der Tabakindustrie passierte. Malawier sollten sich nicht als Lehnsmänner, sondern als gleichberechtigte Partner in diesem neuen Sektor beteiligt sein“, sagte Boniface Kadzamira, der ehemalige Abgeordnete, der das Thema bereits 2015 ins Gespräch brachte. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Cannabis auf lange Sicht Tabak ersetzen wird, um unsere wichtigste Geldeinnahmequelle zu werden – das wird einen enormen Beitrag zum BIP leisten“, führte er an. 80 Prozent der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft beschäftigt, wobei Tabak bislang den größten Exportschlager darstellte. Leider gehört derzeit noch Ausbeutung inklusive Kinderarbeit zu dem Sektor, auf welchem man aufgrund des Exportes von unverarbeitetem Tabak dazu noch schlecht bezahlt wird. Auch daher sind die Wünsche des ehemaligen Abgeordneten verständlich, Cannabis im Land verarbeiten zu können und in Malawi eigene Produkte herstellen zu dürfen.



Malawis Rastafari-Gemeinde befürwortet die getätigten Schritte und hofft auf Lizenzen, die es erlauben würden, selbst im Business legal tätig zu sein. Man hätte hier lange auf diesen Moment gewartet.

