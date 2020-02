Wirkungen und Risiken von gewöhnlichen und ungewöhnlichen Schmerzmitteln

Seit März 2017 ist Cannabis auch in Deutschland ein von Ärzten reguläres verschreibungspflichtiges Medikament. So schwer es sich aber gestaltet einen praktizierenden Mediziner zu finden, der einem erkrankten Menschen Medizinalhanf verschreibt, so sehr wird bei vielen Personen noch der Zweifel überwiegen, ob Cannabis überhaupt als Medikament funktioniert. Jetzt hat sich einmal eine bekannte deutsche Teststelle mit der Thematik beschäftigt und versucht die Wirkungen und Risiken der häufig noch als ungewöhnlich betrachteten Naturarznei zu vermitteln. Dabei werden auch die regulären und bekannten Medikamente ins Spiel gebracht und deren Nebenwirkungen erwähnt. Es wurde Cannabis von der Stiftung Warentest unter die Lupe genommen.



Unter dem Titel „Cannabis: Wie THC, Nabilon und Cannabidiol Kranken helfen können“ veröffentlichte Stiftung Warentest am 21.02.2020 einen Artikel auf der Internetpräsenz der bekannten Stiftung, die 1964 auf Beschluss des Deutschen Bundestages gegründet wurde. Zuerst werden die Umstände beleuchtet, die Cannabis als Medizin in Deutschland salonfähig machten, dann die Gründe, warum Patienten die Naturarznei von ihrem Arzt verschrieben bekommen könnten. Ein Hinweis auf die zeitlich begrenzten Begleiterhebungen, die während der derzeitigen Cannabis-Verordnungen vom Bundesinstitute für Arzneimittel und Medizinprodukte durchgeführt werden, darf nicht fehlen, bevor man sich auf die verschiedenen therapeutisch nützlichen Inhaltsstoffe und erhältlichen Fertigarzneien konzentriert. Dass Cannabidiol – kurz CBD – derzeit ohne Verschreibung erhältlich ist, und einen regelrechten Boom erlebt, erwähnen die Autoren des Artikels auf Test.de dabei auch, ohne auf die im Januar 2019 veränderte Novel-Food-Verordnung einzugehen. Dafür wird die Wirksamkeit des in medizinischem Cannabis enthaltenen Wirkstoffs THC leicht zweifelhaft dargestellt, da die medizinischen Effekte laut den eigenen Arzneimittelexperten bislang schlecht belegt wären und vergleichsweise schwach ausfallen würden. Dennoch käme ein Therapieversuch am ehesten bei Schmerzen und Krämpfen durch Multiple Sklerose, bestimmten Formen der Epilepsie, Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie sowie Appetitmangel aufgrund schwerer Krankheiten infrage.



Nach Studienergebnissen würde Cannabis jedoch bei vielen Schmerzen kaum Wirkung zeigen, vermittelt Stiftung Warentest dem Leser, während man Erkenntnisse der University of Guelph aus dem vergangenen Jahr übersehen zu scheint. Dafür seien die Nebenwirkungen, die sich in Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel, Übelkeit, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen äußern könnten, Grund genug, die Arbeit an schweren Maschinen oder eine Teilnahme am Straßenverkehr einzuschränken. Der Einsatz von natürlichem Cannabis böte nach wissenschaftlichen Studien wenig Vorteile, auch wenn das Gegenteil von Patienten behauptet würde. Weil dazu der Wirkstoffgehalt in Blüten schwanken könne, wären Rezepturen aus Cannabisextrakten und industrielle Fertigarzneimittel vorzuziehen. Hier würden Sativex, Canemes und Epidyolex zur Verfügung stehen.

Was Stiftung Warentest in diesem Artikel nicht erwähnt, sind die dort auch erst kürzlich herausgefundenen Risiken regulärer Schmerzmittel, über die sich der Kölner Stadt-Anzeiger zu berichten traut. Während die bereits erwähnten Nebenwirkungen von Cannabis von Müdigkeit zu Schwindelgefühl reichten, könnten nicht-steroidalen Antirheumatika bei längerer Nutzung risikoreich sein. Medikamente wie Ibuprofen und Voltaren beispielsweise, erhöhen die Gefahr, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Paracetamol belaste dagegen die Leber.



So darf man sich dann auch nicht wundern, dass selbst Portale wie www.Gesundheit.de aktuell über die vielen positiven Eigenschaften von Cannabidiol berichten, das als CBD-Öl, -Kapsel oder -Kaugummi ohne Rezept in Apotheken, Drogerien und Online-Shops erworben werden kann. Nur von der veränderten Novel-Food-Verordnung will man aber auch hier noch nichts gehört haben …

