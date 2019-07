Fast 30 Mal wirkungsvoller als Aspirin

Skunk #1 2011 / Bild: Kimo



Cannabis ist nicht nur ein natürliches Rauschmittel, das keine Vergiftung verursacht, die Wirkstoffe der Pflanze sind auch eine wirksame Medizin. Dennoch hat oft noch die Meinung bei vielen Politikern, Ärzten und Personen aus dem Gesundheitswesen bestand, dass Medikamente aus der Pharmaindustrie eine bessere Lösung für leidende Patienten darstellen. Entweder werden Schauergeschichten über den möglichen Ausbruch von Psychosen wiedergeben, oder man zweifelt direkt an den nützlichen Eigenschaften der rein pflanzlichen Substanzen. So sprach einst die Landeschefin der Thüringer Barmer Krankenkasse davon, dass pharmazeutische Präparate die bessere Alternative für Patienten wären, da bestätigende Erkenntnisse über die Wirksamkeit von medizinischem Marihuana nicht existierten. Jetzt hat eine neue Studie aber erneut festgehalten, was viele Medizinalhanfpatienten und Nutzer des natürlichen Krautes schon lange Zeit wissen. Nach Erforschung der Bestandteile von Cannabisblüten durch die University of Guelph ist herausgefunden worden, dass schmerzlindernde Moleküle aus den Pflanzenknospen eine fast 30 Mal stärke Wirkung als Aspirin besitzen. Somit ist die Wirksamkeit von Cannabis als Schmerzmittel wissenschaftlich bestätigt worden.



Die auf Sciencedirect.com veröffentlichten Forschungsergebnisse der kanadischen Untersuchung hat die schmerzlindernden Moleküle Cannflavin A und Cannflavin B zum Thema, welche in den Knospen von Cannabispflanzen nachweislich vorhanden sind. Diese Stoffverbindungen besitzen die Eigenschaft, Entzündungen direkt an der betroffenen Quelle zu bekämpfen, weshalb sie eine wesentlich stärkere Wirkung als gewöhnliche Acetylsalicylsäure besitzen sollen, die in den bekannten Schmerztabletten namens Aspirin Verwendung findet. Ein Problem sieht Professor Stephen Rothstein laut inFranken.de jedoch noch in dem bedeutenden Fund, da die beiden Stoffe nur in sehr geringem Maße in Cannabisknospen vorhanden sind. Man müsse daher jetzt unbedingt weiterforschen, damit man Mittel und Wege erschließen kann, um die hochwirksamen Stoffe, die zu den Atomverbindungen der Flavonoide zählen, in größer Menge gewinnen zu können. Vorteile gegenüber bisher eingesetzten Schmerzstillern, die aus Opium hergestellt werden, wären in erster Linie bei den geringeren Nebenwirkungen und dem Ausschalten der dort häufig bestehenden Suchtgefahr zu finden. Mittels biochemischen und genomischen Verfahren konnten die beiden Flavonoide in Cannabisknospen nachgewiesen werden, sodass keine Zweifel mehr über das Vorhandensein und die eindrucksvolle Wirksamkeit Bestand haben sollten.



Cannabis ist Medizin!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken