Cannabislegalisierung in New York ist eine Priorität

Gouverneur Andrew Cuomo will 2020 legalisieren



Zum Start des neuen Jahres wurde in Illinois Cannabis zu Genusszwecken Erwachsener freigegeben, was direkt zu großer Nachfrage seitens der Bewohner führte. Dass die Debatte über legal erhältliches Cannabis in den USA – im Gegensatz zu Deutschland – mit realistischer Betrachtung der Tatsachen geführt wird, zeigt nun auch der Gouverneur des Bundesstaates New York Andrew Cuomo. Während er in 2019 nicht die Möglichkeiten ausschöpfen konnte, um Marihuana vollständig zu legalisieren, möchte der Politiker in 2020 alles richtig machen, damit in Zukunft illegale Händler der Vergangenheit angehören. Für ihn ist die Cannabislegalisierung in New York eine Priorität.



Am Mittwoch führte der Gouverneur von New York genauer an, wie wichtig ihm der Aufbau eines geregelten Cannabishandels im Bundesstaat sei. Zu seinen erklärten Zielen zählt die Einrichtung eines Amtes für Cannabisbewirtschaftung, um dort alle medizinische Programme, Programme für Erwachsene und weitere Hanfprogramme zu regeln. Dabei möchte er gewährleisten, dass alle Bedürfnisse nach sozialer Fairness und sozialer Gerechtigkeit erfüllt werden können. Um die richtigen Schritte zu gehen, wünscht er eine enge Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten sowie die Schaffung eines Cannabis- und Hanf-Forschungszentrums an der State University of New York. Sollte Cuomo erfolgreich sein, wird New York der zwölfte US-Bundesstaat sein, der Cannabis für den Freizeitgebrauch freigibt, und es wäre nach Illinois der zweite US-Bundesstaat, der durch eine reguläre gesetzliche Maßnahme legalisiert. Dabei könnte der dortige und bislang recht kleine Medizinalhanfmarkt nach einer Veränderung in diese Richtung ein riesiges Volumen erreichen. Bis zu 300 Millionen Dollar dürften die Steuereinnahmen hoch sein, wenn die Ziele Andrew Cuomos 2020 erreicht werden. Erste Prognosen der Forschungs- und Analyseunternehmen BDS Analytics und Arcview Market Research gehen davon aus, dass New York im Jahr 2024 einen Markt von 1,6 Milliarden US-Dollar darstellen könnte. Doch es geht nicht nur ums große Geld, wie der Gouverneur in seiner jährlichen Rede zum Bundesstaat verriet, sondern auch die gesellschaftlichen Faktoren spielen eine große Rolle für die angepeilten Schritte. „Jahrzehntelang waren afroamerikanische Gemeinschaften überproportional von der ungleichen Durchsetzung der Marihuana-Gesetze betroffen. Letztes Jahr haben wir diese Ungerechtigkeit beseitigt, als wir den Besitz entkriminalisiert haben“, sagte Cuomo, um sein Vorhaben besser verständlich zu machen. „In diesem Jahr wollen wir mit unseren Nachbarn New Jersey, Connecticut und Pennsylvania zusammenarbeiten, um ein sicheres und faires System zu koordinieren und die Verwendung von Marihuana für Erwachsene zu legalisieren“, fügte er anschließend an.



Hierzulande warnt die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig in der Diskussion um legalen Rauschhanf dagegen einfach nur weiterhin, dass Cannabis kein harmloses Kraut sei, was ihr bei einer solchen Definition eigentlich sofort genug Grund geben sollte, es möglichst schnell vom Schwarzmarkt in geregelte und geprüfte Bahnen zu lenken. Auch zum Schutz der dem teils kriminellen Milieu ausgelieferten und ungerechterweise weiterhin strafrechtlich verfolgten Konsumenten.

