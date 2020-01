Grüne in Deutschland wollen das auch



Cannabis betreffend kann man von Deutschland aus nur neidisch in die Vereinigten Staaten von Amerika blicken. Elf Bundesstaaten plus der District of Columbia hatten bis Ende 2019 bereits Gesetze geschaffen, die den Zugang zu legalem Marihuana zu Genusszwecken für Erwachsene absicherten; nur noch neun Bundesstaaten verfolgten den Besitz von Cannabis – egal, für welchen Zweck es eingesetzt werden sollte. Seit dem Beginn des neuen Jahres ist nun ein neuer Fleck der USA einen großen Schritt weiter, da man auch dort die Strafverfolgung einstellte und einen geregelten Handel mit Gras ermöglichte. Illinois gibt den Hanf frei.



Seit dem 01. Januar 2020 ist in Illinois ein Gesetz in Kraft getreten, das es allen dort ansässigen Personen ab einem Alter von 21 Jahren erlaubt, bis zu 30 Gramm Cannabis, fünf Gramm Cannabis-Konzentrate oder bis zu 500 Milligramm des Cannabis-Wirkstoffs THC zu besitzen. Wohnt man nicht im frisch Cannabis freigebenden Bundesstaat, befindet sich die Besitzgrenze bei einem Besuch in Illinois bei 15 Gramm pro Person. Um den seit dem Neujahrstag legalen Bedarf in der Bevölkerung auch zukünftig zu decken, verteilt die Regierung fortan neue Lizenzen für den Anbau und den Verkauf von berauschenden Cannabisprodukten. Als zusätzlicher Akt der neu gewonnenen Freiheiten wurde seitens des Gouverneurs Jay Robert Pritzker damit begonnen, Hunderttausende mit geringen Vergehen in diesem Themenkomplex behafteter Menschen zu begnadigen, von denen es insgesamt über 700000 Betroffene geben soll. Bereits in der Silvesternacht wurde 11017 Menschen dieser angemessene Fortschritt zuteil, der eindeutig macht, wie fehlgeleitet die bislang durchgesetzte Strategie mittlerweile betrachtet werden kann. „Wir stellen die Rechte von vielen Zehntausenden Bürgern von Illinois wieder her“, sagte der gewählte Vertreter des Volkes zu den angegangenen Schritten. „Wir bringen Regulierung und Sicherheit in einen zuvor unsicheren und illegalen Markt. Und wir schaffen eine neue Industrie, die Gerechtigkeit zu ihrem Kern macht“, wird er unmissverständlich auf der Webseite der Deutschen Welle zitiert.



Dass sich im davon noch weit entfernten Deutschland mittlerweile immerhin einige Politiker eine kleine Scheibe abschneiden wollen, darf hierzulande mit Genugtuung beobachtet werden. So forderte die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckart in den vergangenen Donnerstagsausgaben der Funke Mediengruppe eine Beendigung des Cannabisverbotes aus ähnlich guten Gründen. Das Cannabisverbot sei gescheitert und nütze derzeit nur der Organisierten Kriminalität, sagte sie dort. Um den Jugendschutz zu stärken und den Schwarzmarkt auszutrocknen, wolle man sich dafür einsetzen, ein reguliertes und überwachtes System für Anbau, Handel und die Abgabe von Cannabis zu schaffen. Wenn man es geschafft hat, „weiche Drogen“ zu legalisieren, müssten anschließend auch Orte geschaffen werden, wo sich volljährige Personen mit dem gewünschten Rauschmittel legal versorgen können. Geschützte Orte, die erst ab 18 Jahren zugänglich sind, wären nach Göring-Eckart dafür geeignet.



Inwieweit eine Begnadigung bereits aufgrund des Besitzes geringer Mengen verurteilter Bürger im Plan der Grünen-Fraktionschefin beinhaltet sind, ist leider bislang jedoch noch nicht überliefert. Das neue Jahr hat ja aber auch erst gerade begonnen …

